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Nike捐3萬雙鞋 給抗疫第一線醫護人員

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國舊金山商場展售的耐吉鞋款。法新社
美國舊金山商場展售的耐吉鞋款。法新社

CNN報導，美國體育用品生產商耐吉（Nike）捐出3萬雙為醫護人員設計的鞋，給美國各大城醫護人員，希望減輕他們的辛勞。

耐吉4日發聲明說，捐贈鞋款為Air Zoom Pulse，於去年11月發表，是公司「第一款為醫療體系內每天奔波的英雄設計的鞋」。

耐吉為了設計這款鞋，曾到俄勒岡州波特蘭市Doernbecher兒童醫院研究醫護人員的工作形態，設計時特別考慮到久站和液體潑濺的可能性。

醫護人員 Nike

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