美財長警告：中國若違反貿易協議 將會有後果

美國和中國1月簽署第一階段貿易協議，結束持續近兩年的貿易戰，不過之後遇上新冠肺炎疫情，全球貿易急劇下滑。美國財政部長米努勤4日表示，他預計中國將遵守與美國達成的貿易協議，並警告中方，如果不這麼做將會有「後果」。

美國之音報導，中美兩國1月簽署第一階段貿易協議，北京承諾將在未來兩年額外購買2000億美元的美國商品，主要覆蓋製造業、能源業和農業產品。但由於疫情影響，中國在一季度經濟基本處於停擺狀態，而消費需求也難在一定時間內扭轉。

中國官方數據顯示，3月對美國農產品的進口反彈，同比增加37%。但隨著美國食品加工和物流的中斷，4月的進口額可能會表現疲軟。而製造業和能源的進口數字更糟，中國海關的統計顯示，第一季度中國進口的美國商品同比總量下降1.3%，中國在今年幾乎沒有進口任何原油。

據報導，華盛頓和北京之間的關係在近期不斷惡化，美國總統川普將新冠肺炎大流行歸咎於中國，並威脅要徵收關稅。

米努勤受訪時說：「我有充分的理由期待他們（中國）遵守這項協議，如果他們不遵守，就會對兩國關係和全球經濟產生非常重大的影響。」美國企業研究所常駐研究員史劍道表示：「中國不會遵守這項貿易協定。初始原因是：除了農業，他們對美國進口產品沒有任何需求。」

美國戰略與國際研究中心高級顧問肯尼迪表示：「隨著美中關係惡化，中國可能會決定不執行協議的其他部分。」他還說，如果中國破壞貿易協議，川普政府最可能採取的應對方式是重新徵收關稅或提高關稅。