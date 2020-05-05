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若債務談不攏 美國租車公司Hertz最快今天聲請破產

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
赫茲（Hertz Global Holdings）若無法周轉債務，可能今天就會聲請破產保護。美聯社
赫茲（Hertz Global Holdings）若無法周轉債務，可能今天就會聲請破產保護。美聯社

新冠肺炎疫情衝擊旅遊，租車業虧損慘重，據彭博報導，赫茲（Hertz Global Holdings）若無法周轉債務，可能今天就會聲請破產保護。

彭博引述知情人士報導，赫茲已和部分債權人商討如何減輕債務，不必走上破產一途，但協商並不順利，赫茲已準備聲請美國破產法第11章保護令。赫茲於1918年成立於芝加哥，2月為止在全世界有12,400處營業據點。

彭博報導，若交易談不攏，很可能周二就會聲請破產保護，但知情人士強調，情況也可能有變。

美國破產法第11章讓赫茲可以繼續營運，同時和債權人商討償債計畫，並重整事業。

美國最大租車公司安維斯（Avis）周一發布第1季淨損1.58億美元，營收衰減9%至18億美元。

受到疫情影響，租車業面臨雙重打擊，一面是旅行客戶少了，一面是中古車價值的折舊。

破產 疫情 債務

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