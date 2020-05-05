英飛凌警告今年度營收下滑5％ 反映汽車業慘淡

德國晶片製造商英飛凌（Infineon）4日表示，由於受到新冠病毒疫情衝擊，預期在截至9月30日底止年度的營收下滑5%，不如原先預估的成長5%。

英飛凌是電子動力傳動系統電源管理晶片的領導製造商，最新財測反映汽車生產突然停擺。

全球汽車銷售已經大幅下滑，與此同時，各國實施防疫措施迫使汽車工廠產線暫停運作、經銷商展示中心關閉，導致汽車製造商欠缺為進行投資而極為必要的現金。

英飛凌在聲明中表示：「由於新冠病毒疫情引發經濟動盪，要提供可靠的財測是極為困難的。展望受到高度不確定性影響。」

英飛凌強調，經濟活動的回復，尤其是汽車產業，以及政府援助計畫的程度和效果，將大幅左右該公司的營收。

德國汽車業製造重鎮巴伐利亞、巴登-符騰堡與下薩克森正要求政府提供4,000歐元的補貼以鼓勵消費者購買更為環保的車。

英飛凌在3月以疫情不確定性為由撤回營收預估。該公司上月完成以100億美元收購美國柏士半導體（Cypress Semiconductor），希望結合自家在管理電子動力傳動系統的優勢與柏士在車內娛樂系統領域的卓越聯網功能。

不計柏士的業績，英飛凌預期2020年度營收約76億歐元，若含柏士在內，英飛凌今年度營收約84億歐元。英飛凌預期毛利率約12%。

英飛凌表示：「合併後公司的自由現金流將受到收購柏士與疫情後續發展的影響。因此，預期將轉為負數。」

英飛凌在3月31日止的一季營收成長4%至20億歐元，毛利率從15.5%下滑至13.8%。

展望本季，英飛凌預期合併後公司的營收達19億至23億歐元，毛利率下滑至中間個位數。