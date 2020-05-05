蘋果周一發債85億美元 跟進這波企業發債潮

美國企業發債規模將連續三個月繼續打破紀錄，其中科技巨人蘋果和租車業者Avis Budget集團領先在周一（4日）出手。

蘋果在上周發布財報時，不提供財測，是十多年來第一次這麼做；周一發債85億美元，規模名列當天榜首。

企業在新冠病毒大流行帶來的嚴重危機中，正以超猛速度借錢囤現金。如今不提供今年其餘季度財測儼然已經成為常規，許多公司都選在公布上季財報之後，立即轉進債券資金市場發債。

柏瑞投信全球信用市場主管Steven Oh說：「現在投資級債券如上月我們所看到的一樣，繼續有著超強的供應。這正好符合投資人的強勁需求，在美國聯準會準備好買進之時，跟進購入。」

聯準會在3月表示將會購買美國企業債券之後，正式開始點燃這波美企發債潮。目前聯準會還沒有明列出未來幾天的公司債購買計畫，不過會由合格的ETF開始。