台積電ADR周一隨費半翻漲逾2％ 溢價達5.5％
台積電ADR周一（4日）上漲2.05%，跟隨美股和費城半導體指數翻紅。
台積電周一ADR收盤漲1.05美元報52.15美元，較台北交易股票溢價5.47%。美股費城半導體指數上漲1.03%。道瓊工業平均指數尾盤反彈收漲26.07點，漲幅0.1%，23,749.76點。標普500指數上漲0.4%，報2,842.74點；那斯達克綜合指數上漲1.2%，報8,710.72點。
台灣加權股價指數周一則是大跌271.66點收10,720.48點。台積電跌3.12%，收295元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 63.99 +0.94 64.40 -0.64
中華電 CHT 109.63 +0.71 109.00 +0.58
台積電 TSM 311.14 +2.05 295.00 +5.47
聯電 UMC 14.98 +3.29 15.35 -2.44
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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