國際油價連續四日上漲…供給過剩可望緩解 金價亦連二漲

西德州中級原油（WTI）周一連續四日上漲。收在20美元以上，因上周美國主要貯油中心的庫存增幅放緩。

WTI 6月原油期貨上漲3.1%，收每桶20.39美元，上周上漲17%。倫敦ICE歐洲期貨交易所7月交割的布蘭特原油期貨價格上漲76美分，收於每桶27.20美元，上周上漲了23%。

亞洲今天（周二）開盤後，WTI繼續上漲0.93美元報21.32美元。

Genscape報導，WTI原油的交割地點奧克拉荷馬州庫欣的庫存增加180萬桶。如果美國政府周三報告類似數字，那將是自3月中旬以來增幅最小的一次。

6月原油相對於7月原油的折價收窄至一個月來的最低水平，這表明對供應過剩的疑慮可能緩解。上周，由於需求出現回升跡象以及OPEC+和其他產油國開始限制產量，原油在三天內上漲60%。

不過法國巴黎銀行大宗商品市場策略負責人Harry Tchilinguirian 提醒，反彈可能只是暫時的，因為市場的過剩供應超過了計畫減產的規模。

●金價連二漲

美國總統川普表示，美國政府將就新冠病毒的中國源頭提出「有結論的」報告，並表示，他幾乎毫不懷疑在新冠病毒成為全球大流行病之前中國就疫情的規模和風險誤導全世界。

ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto de Casa通過電話表示，投資人買入黃金就像在買保險。

紐約時間下午1：30，6月交割黃金期貨價格上漲0.7%，收於每英兩1,713.30美元。白銀在Comex下跌，連續七個交易日下跌，是一個多月以來的最長連跌走勢。