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美股尾盤隨油價翻紅 科技股轉強 擺脫美中關係疑慮

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證交所4日照常鳴鈴開盤，並向抗疫第一線的醫護大員致敬。美聯社
紐約證交所4日照常鳴鈴開盤，並向抗疫第一線的醫護大員致敬。美聯社

美國股市周一尾盤隨油價反彈，終場收高，擺脫美中關係又告緊張以及和巴菲特保守看待股市前景。

美股盤中大部分時間走低，但在國際油價反彈後，尾盤收復了部分失地。美國6月原油期貨價格上漲3.1%，至每桶20.39美元。

道瓊工業平均指數早盤一度下跌363點，紐約時間下午4:00收盤，道瓊反彈收漲26.07點，漲幅0.1%，報23,749.76點。標普500指數上漲0.4%，報2,842.74點；那斯達克綜合指數上漲1.2%，報8,710.72點。

能源、資訊科技和公用事業類股是標普500指數成份股中漲幅最大類股，由埃克森美孚和雪佛龍領漲。

美國的航空公司股遭到重創，巴菲特周末表示，波克夏已經出清所有航空公司持股。蘋果率那斯達克上漲。本周包括迪士尼、寶馬和法荷集團在內的公司都將發布財報。

達美航空跌6.4%，美國聯合大陸控股有限公司(United Airlines Holdings)跌5.1%，美國航空集團(American Airlines Group, AAL)跌7.7%，美國西南航空跌5.7%。

泰森食品大跌7.8%，該公司公布財報顯示上季銷售額和每股收益均低於預期。這家肉類加工巨頭說，新冠肺炎疫情影響產量，增加了成本。

紐約州州長郭謨周一概述分階段重啟商業活動的計畫，紐約州是美國受新冠病毒大流行影響最嚴重的州。加州州長紐森表示，加州零售業最快於本周開始復工。

微軟、蘋果和亞馬遜給標普500指數帶來最大提振，上周市場對大型科技企業的季報反應不一。

微軟漲2.5%，蘋果漲1.4%，亞馬遜1.3%。

波克夏跌2.6%，拖累標普500指數，該公司公布上季凈損為創紀錄的近500億美元。

巴菲特在周六舉行的波克夏股東年會上承認，全球疫情可能會對經濟和他的投資造成重大打擊。

John Hancock Investment Management聯席首席投資策略師Emily Roland表示：「與他多年來的講話相比，這次講話相對冷靜。」

美中緊張局勢升級給市場帶來了另一個挑戰。 美國國務卿龐培歐周日表示，有「大量證據」表明新冠病毒源自中國一個實驗室。

投資人還在消化財報。路孚特數據顯示，到目前為止，超過一半的標普500指數成份股企業公布財報，第1季獲利平均下降12.5%。

標普 巴菲特 紐約

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