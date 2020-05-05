微軟等科技股大漲推動 美股指數由跌轉升

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
巴菲特(Warren Buffett)周末發表評論，指由於新型冠狀病毒爆發，他的波克夏控股(Berkshire Hathaway)拋售放棄了其航空股的全部持股。 美聯社
巴菲特(Warren Buffett)周末發表評論，指由於新型冠狀病毒爆發，他的波克夏控股(Berkshire Hathaway)拋售放棄了其航空股的全部持股。 美聯社

隨著大型科技股的漲勢推動，美股指數由跌轉升。

道瓊工業平均指數上漲26.07點或0.11%收2萬3749.76點，盤中一度下跌逾360點。史坦普500指數上漲12.03點或0.42%收2842.74點，那斯達克綜合指數上漲105.77點或1.23%收8710.71點，主受大型科技股強勁上漲的支撐。微軟和Netflix分別上漲2.45%和3.1%，而蘋果和臉書上漲1.4%以上。

科技股的漲勢抵銷了航空股的重挫。巴菲特(Warren Buffett)周末發表評論，指由於新型冠狀病毒爆發，他的波克夏控股(Berkshire Hathaway)拋售放棄了其航空股的全部持股。

航空個股是史指跌幅最大的股票，達美航空、聯合航空和美國航空的股價均下跌超過5%。飛機製造商波音公司也下跌1.45%。

跌幅讓美航、聯航和達美航空的2020年跌幅超過60%，而西南航空今年已下跌逾半。

儘管巴菲特長遠而言對美國的前景仍感到樂觀，但也表明他擔心大流行會永久改變某些產業，並認為其他投資人對經濟迅速恢復正常可能太過樂觀。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中寫道，「巴菲特是個長期投資人，因此他的賣出決定反映出他的信念，即航空業正面臨著從根本上改變該產業獲取價值的未來挑戰。」

迪士尼在遭MoffettNathanson降評後下跌2.22%。該公司表示，對這家娛樂業巨頭的經濟打擊將持續比預期更久，尤其是主題公園的復甦將需要多年時間。

隨著新型冠狀病毒確診病例數周來已見放緩，越來越多州正在尋求重新開放非必要業務並放寬居家避疫命令。加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，某些企業可以「最快本周末」重新營業。

然而，在放鬆之際，世界衛生組織(WHO)的數據顯示，美國在30日至1日之間死亡人數暴增。

同時，中美之間的緊張局勢也開始醞釀。國務卿龐培歐(Mike Pompeo)3日表示，「大量證據」顯示新冠病毒與中國武漢地區的實驗室有關。

瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)投資總監海菲力(Mark Haefele)在報告中表示，「預計股票將保持波動，因為市場努力在解除封鎖、潛在療法和疫苗的數據、經濟報告、大流行的新聞以及不斷變化的政治動態之間找到平衡。」

波克夏控股第1財季現金部位達到創紀錄的1370億元，但巴菲特表示，他認為「沒有任何具吸引力的投資」值得動用這筆資金。波克夏股價下跌2.38%。

巴菲特 波克夏 新型冠狀病毒 科技股

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

微軟等科技股大漲推動 美股指數由跌轉升

隨著大型科技股的漲勢推動，美股指數由跌轉升。

科技升級！南非啟用非洲首見的5G網路

行動電信商Vodacom於4日宣布，已在南非三座城市啟用非洲首個上線的第五代行動通訊（5G）網路，並計劃進一步拓展5G服...

油國增產數據 動盪市場

儘管數據顯示，石油輸出國組織（OPEC）上月產油量飆增，還面臨美中貿易緊張情勢升高的威脅，但市場看好各國鬆綁人流管制措施將有助全球石油需求從4月的低點回升，帶動國際油價4日盤中由黑翻紅，漲逾1%。高盛則表示將「耐心看多」油價，因基本面情勢好轉。

美中緊張升溫 川普擬對陸報復加稅

美國總統川普說，他幾乎能肯定，中國大陸對於新冠病毒疫情的規模和風險資訊誤導了全世界，並表示正在考慮報復手段，加徵關稅「絕對是選項之一」。他也揚言若北京未履行美中第一階段貿易協議的承諾，將「終止」協議，凸顯這兩個全球最大經濟體（G2）的緊張情勢升高。

大馬3月出口 下滑4.7％

馬來西亞政府四日表示，由於疫情重挫全球經濟，三月出口較去年同期下滑百分之四點七，降幅小於預估的百分之八，其中對美中出口均縮減，但對東南亞的出口成長百分之三，尤其對印尼外銷成長一倍。

亞洲撿便宜 石油進口量飆高

中國大陸、南韓等國趁著超低油價狂買石油，帶動亞洲4月石油進口量創新高紀錄，隨著這些經濟體開始擺脫新冠肺炎疫情最嚴重的時刻，便宜油價將有助重啟經濟活動。

亞洲製造業景氣陷谷底 PMI跌到低點

亞洲各經濟體的製造業採購經理人指數（PMI）在四月跌至有史以來或逾十年來低點，可見中國大陸雖開始恢復營運，全球製造業樞紐仍加速萎縮。中經院副院長王健全則提醒，全球疫情還沒有真正緩和，造成歐美需求下滑，下半年須留意全球景氣衰退回頭衝擊台灣貿易。

第二波失業潮 將席捲已開發經濟體

經濟學家警告說，即使各國政府開始鬆綁為防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，第二波失業潮也可能重創已開發經濟體，因為許多企業在持續實施社交距離的時代，很難恢復往常的營運水準。

白宮副國安顧問：不會取消對中國大陸的關稅

白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）4日參加維吉尼亞大學米勒公共事務中心的座談會，討論美中關係。他在...

韓通膨疲弱 可能再降息

南韓4月通膨率增幅為六個月來最小，主因為新冠肺炎疫情衝擊消費者支出。在能源成本偏低與需求不振之際，未來幾個月通膨率仍可能維持在接近零的水準，且南韓央行最快5月就會再度降息。

跨國銀行大咖 轉攻本土市場

德意志銀行、美國銀行等大型跨國銀行業者，正暫緩在國際市場的擴張計畫，或提高國際市場放款標準，改為主攻本土市場，凸顯新冠肺炎疫情所造成的潮流轉變。這些業者在疫情結束後，也可能延續這種做法。

熱門新聞

巴菲特認投資看走眼…今天開盤前 五件國際事不可不知

國際油價又崩！4月產量不減反增 投資人避較近月期貨

中國「自殺式公關」毀形象 法學者：提醒歐洲與台灣共享價值

紐澳等7國將互開邊境救經濟 抗疫有成的台灣能加入嗎？

經濟解析／巴菲特為什麼這次不出手？原來Fed更快下手

冤大頭！美國花大錢買陸製劣質口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。