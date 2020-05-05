微軟等科技股大漲推動 美股指數由跌轉升

隨著大型科技股的漲勢推動，美股指數由跌轉升。

道瓊工業平均指數上漲26.07點或0.11%收2萬3749.76點，盤中一度下跌逾360點。史坦普500指數上漲12.03點或0.42%收2842.74點，那斯達克綜合指數上漲105.77點或1.23%收8710.71點，主受大型科技股強勁上漲的支撐。微軟和Netflix分別上漲2.45%和3.1%，而蘋果和臉書上漲1.4%以上。

科技股的漲勢抵銷了航空股的重挫。巴菲特(Warren Buffett)周末發表評論，指由於新型冠狀病毒爆發，他的波克夏控股(Berkshire Hathaway)拋售放棄了其航空股的全部持股。

航空個股是史指跌幅最大的股票，達美航空、聯合航空和美國航空的股價均下跌超過5%。飛機製造商波音公司也下跌1.45%。

跌幅讓美航、聯航和達美航空的2020年跌幅超過60%，而西南航空今年已下跌逾半。

儘管巴菲特長遠而言對美國的前景仍感到樂觀，但也表明他擔心大流行會永久改變某些產業，並認為其他投資人對經濟迅速恢復正常可能太過樂觀。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中寫道，「巴菲特是個長期投資人，因此他的賣出決定反映出他的信念，即航空業正面臨著從根本上改變該產業獲取價值的未來挑戰。」

迪士尼在遭MoffettNathanson降評後下跌2.22%。該公司表示，對這家娛樂業巨頭的經濟打擊將持續比預期更久，尤其是主題公園的復甦將需要多年時間。

隨著新型冠狀病毒確診病例數周來已見放緩，越來越多州正在尋求重新開放非必要業務並放寬居家避疫命令。加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，某些企業可以「最快本周末」重新營業。

然而，在放鬆之際，世界衛生組織(WHO)的數據顯示，美國在30日至1日之間死亡人數暴增。

同時，中美之間的緊張局勢也開始醞釀。國務卿龐培歐(Mike Pompeo)3日表示，「大量證據」顯示新冠病毒與中國武漢地區的實驗室有關。

瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)投資總監海菲力(Mark Haefele)在報告中表示，「預計股票將保持波動，因為市場努力在解除封鎖、潛在療法和疫苗的數據、經濟報告、大流行的新聞以及不斷變化的政治動態之間找到平衡。」

波克夏控股第1財季現金部位達到創紀錄的1370億元，但巴菲特表示，他認為「沒有任何具吸引力的投資」值得動用這筆資金。波克夏股價下跌2.38%。