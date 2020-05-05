對前執行長太大方 麥當勞股東可能起身反對

知名顧問業者批評麥當勞，付給前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）的資遣費用太高，估計價值高達上千萬美元，如今麥當勞股東可能會在今年股東大會上，反對麥當勞如此慷慨解囊的處理方式。

倫敦金融時報（FT）報導，在本月麥當勞的年度股東大會召開前，顧問業者Glass Lewis就表示已對伊斯特布魯克的離職條款表達「嚴重關切」。伊斯特布魯克去年11月還是這個全世界最大速食集團的執行長，卻和同事傳出辦公室戀情，他們兩情相悅的關係，違反了麥當勞的公司規定。

由於伊斯特布魯克是「無故」遭解除職務，使他有資格獲得一系列優渥的費用。

除了價值70萬美元的離職金和價值300萬美元的獎勵股票之外，伊斯特布魯克的離職方案還包括能在未來三年內行使選擇權的權利，以及董事會賦予他一定數量的限制性股票。

薪酬顧問公司Equilar的資料顯示，這筆離職協議的總價值可能高逾4,000萬美元。

作為協議的一環，伊斯特布魯克同意未來兩年不得任職於漢堡王、Subway等競爭同業，也不能在社群媒體詆毀他的老東家，或未經公司法務長同意、就接受採訪談論關於他擔任執行長期間的事。

今年麥當勞訂5月21日在線上舉行年度股東大會。