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亞洲製造業景氣 可能觸底
最新數據顯示，歐元區4月製造業景氣陷入歷來最嚴重的萎縮，亞洲製造業也普遍受重創，好幾個國家的製造業指標甚至創新低，凸顯各國為防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，持續帶來經濟苦痛。但經濟學家認為，隨著多國開始鬆綁管制措施，亞洲製造業景氣可能已觸底。
亞洲多國的調查數據也讓人看到一絲希望，印尼、馬來西亞及菲律賓等經濟體的企業預期次指標都走升，顯示企業更樂觀看待前景。
根據IHS Markit，歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）最終值降至33.4，低於初估的33.6，更是1997年開始這項調查以來的新低。其中，德國4月製造業PMI降至34.5，為2009年3月來最低，法國降至31.5，為歷史新低，義大利降至31.1，是逾22年來最低。
IHS Markit首席商業經濟學家威廉森指出，歐元區4月製造業產出的下滑幅度之大，為近23年來調查所未見，反映工廠關閉、需求銳減及供應短缺等與新冠肺炎疫情相關的多重利空匯聚。
威廉森認為，在企業復工之際，仍須保障員工的安全，這代表企業仍將以低產能運作，且整體大環境的需求也大幅下滑。
亞洲多國也呈現類似景象，南韓4月製造業PMI降至41.6，為2009年1月來最低，整體新訂單次指標降幅為11年來最大，出口新訂單次指標降至新低。印度、馬來西亞、印尼及越南4月數值全都重摔至歷史低點。
不過，彭博資訊經濟學家指出，儘管未來幾個月的前景仍面臨挑戰，亞洲的景氣可望緩慢開始好轉，因為亞洲內外的多個經濟體已逐步鬆綁封鎖措施，且各國預料都將加碼政策寬鬆，包括央行可能持續降息。
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