美中緊張再起 美股道瓊開盤下跌逾300點

美股三大指數4日開盤下跌，道瓊工業指數挫跌逾300點或1.4%，投資人正在評估經濟重啟和美中關係緊張。

標普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌0.6%。

投資人擔心美國和中國大陸之間的緊張關係升溫，美國總統川普3日表示，他幾乎能肯定，中國大陸對於新冠病毒疫情的規模和風險的資訊誤導全世界，並表示正在考慮報復手段，加徵關稅「絕對是選項之一」。川普也揚言，若北京未履行美中第一階段貿易協議的承諾，將「終止」協議。

美國國務卿龐培歐3日說，有「大量證據顯示」，新冠肺炎病毒與中國大陸武漢地區一處實驗室有關。

「股神」巴菲特日前表示，他掌管的波克夏公司已出清所有航空公司持股。航空類股4日開盤重挫，達美航空、聯合航空、美國航空跌幅均逾10%，西南航空下跌約9%，飛機製造業者波音約一度下跌5.5%。

雖然巴菲特仍看好美國長期經濟前景，但出售航空公司持股，顯示他擔心疫情已永遠改變一些產業，也象徵其他投資人可能對美國經濟迅速回歸正軌過於樂觀。