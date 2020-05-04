快訊

8萬人受惠！無保工作者紓困領萬元 2圖搞懂流程

錢櫃內部文件曝光！議員狠批瞎搞：2月早規劃斷電

南韓4月汽車出口額銳減36.3% 為金融海嘯以來最慘

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
南韓4月汽車出口額銳減逾三成，為金融海嘯以來最慘。美聯社
南韓4月汽車出口額銳減逾三成，為金融海嘯以來最慘。美聯社

南韓4月汽車出口額銳減36.3%，減幅為近11年前的金融海嘯時期以來最大。

根據南韓產業通商資源部與南韓汽車製造商協會最新公布資料，南韓4月汽車出口額為23.91億美元，比去年同期銳減36.3%，為2009年6月以來最大降幅。

在4月1日至25日，南韓對美國新車出口額為8.6億美元，年比減少16.7%；對歐洲的汽車出口額則大減21.4%至4.6億美元；對獨立國家國協的出口額更銳減58.6%至1億美元，原因是俄國盧布大幅貶值、民眾減少購買新車。

產業觀察家表示，南韓汽車製造商5月會面臨更嚴重的出口問題，因為新冠肺炎疫情不斷擴散。美國今年第1季負成長4.8%，為2008年以來最低，許多經濟學家預期美國第2季的經濟成長率會比第1季更糟。南韓迄今最大的汽車出口額減幅，為2009年1月的下滑54.8%，當時正值金融海嘯衝擊最嚴重的時期。有些分析師預估，5月可能就會打破該紀錄。

南韓汽車零件製造商在4月比汽車製造商受到更大的傷害，整體汽車零件出口額為12.2億美元，下降49.6%；對美國與歐洲的出口額分別銳減59.2%和53.5%；對拉丁美洲減少59.1%至9,000萬美元、對印度減50.2%至4,000萬美元、對中東則下滑33.2%至5,000萬美元。由於中國大陸汽車市場萎縮、歐洲汽車工廠關閉，導致南韓汽車零件出口銳減。

在此同時，4月南韓汽車進口額上升12.1%至9.45億美元。專家表示，這是因為國外企業轉而著力於受疫情衝擊較小的南韓，尤其從歐洲（含德國）的進口額年比大增60%。然而，美國汽車進口額減少22.6%。

南韓 金融海嘯 疫情

延伸閱讀

金正恩神隱原因曝光！港媒：趁川普「兩頭燒」時出招

前線哨所遭槍擊 南韓軍方稱北韓使用機關槍

聯合國軍調查遭槍擊南韓哨所 北韓仍無回應

金正恩神隱數周後現身 疑團仍未解

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

瑞銀：金價上攻力道強 有望漲破1,800美元關卡

瑞銀（UBS）分析師表示，新冠肺炎疫情肆虐引發高度不確定性，加上實質利率已跌至負值，帶旺金價漲勢，黃金價格有望漲破每英兩...

WSJ：全球品牌想依賴中國大陸提振銷售？恐怕得再等等

在各國努力從新冠肺炎疫情復甦之際，全球品牌無不引頸期盼，中國大陸龐大的消費市場能再度提振他們的銷售。不過，這些企業恐怕面...

別人危機他們佳績 居家避疫忙網購亞馬遜秒賺萬元

新冠肺炎疫情期間的封鎖令，讓許多消費者更常透過網路購物；電商巨擘亞馬遜(Amazon)今年前三個月銷售金額達754億元，創下該公司第一季銷售紀錄；投資管理公司J. Stern & Co.投資組合經理羅斯巴克(Christopher Rossbach)估計，亞馬遜相當於每秒鐘就進帳近1萬元；「這樣的數字真的很驚人」。

憂中美貿易戰捲土重來 亞股盤中走低

美國總統川普威脅對中國調高關稅，以懲罰中國應對疫情不力，重燃中美關稅戰隱憂，帶動美股收跌，亞洲股市今天盤中也跟著大跌，其...

謹慎情緒重回市場 國際油價回跌

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）導致的需求衝擊，掩蓋原油大量減產的利多消息，市場持續擔心原油供應過剩和儲油設施不...

經濟解析／巴菲特為什麼這次不出手？原來Fed更快下手

巴菲特在上一次金融危機敲進幾個知名的重大交易，像是大舉買進高盛和奇異公司（General Electric）的股票，但他...

日本東芝7日恢復生產 未來將實施週休3日

在日本政府正式決定延長「緊急事態宣言」前，原則上所有據點到6日止都暫時停業的日本東芝公司，將不會隨「緊急事態宣言」延長而...

亞洲製造業景氣陷入歷史谷底 全球抗疫封鎖痛楚未減

亞洲各經濟體的工廠產出指標在4月跌至有史以來或逾十年來低點，可見中國大陸雖開始恢復營運，全球世界製造業樞紐仍加速萎縮。

道瓊期指今大跌逾300點 三因素可能應驗低迷5月天

美股期指今（周一）在亞洲盤繼續下跌，道瓊期指大跌逾300點。經過4月所創下1987年最佳漲勢後，美股後繼乏力。從以下因素...

國際油價又崩！4月產量不減反增 投資人避較近月期貨

國際油價今天在亞洲開盤大跌，跡象顯示產油國上個月生產不減反增，投資人持續減持較近月份期貨。

巴菲特認投資看走眼…今天開盤前 五件國際事不可不知

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特認賠出清美國四大航空公司股票，他認為新冠肺炎疫情的衝擊已使航空業改變。美股期指和西德州...

熱門新聞

國際油價又崩！4月產量不減反增 投資人避較近月期貨

巴菲特認投資看走眼…今天開盤前 五件國際事不可不知

中國「自殺式公關」毀形象 法學者：提醒歐洲與台灣共享價值

紐澳等7國將互開邊境救經濟 抗疫有成的台灣能加入嗎？

經濟解析／巴菲特為什麼這次不出手？原來Fed更快下手

川普：關稅將是對中國大陸的「最終懲罰」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。