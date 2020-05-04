南韓4月汽車出口額銳減36.3% 為金融海嘯以來最慘

南韓4月汽車出口額銳減36.3%，減幅為近11年前的金融海嘯時期以來最大。

根據南韓產業通商資源部與南韓汽車製造商協會最新公布資料，南韓4月汽車出口額為23.91億美元，比去年同期銳減36.3%，為2009年6月以來最大降幅。

在4月1日至25日，南韓對美國新車出口額為8.6億美元，年比減少16.7%；對歐洲的汽車出口額則大減21.4%至4.6億美元；對獨立國家國協的出口額更銳減58.6%至1億美元，原因是俄國盧布大幅貶值、民眾減少購買新車。

產業觀察家表示，南韓汽車製造商5月會面臨更嚴重的出口問題，因為新冠肺炎疫情不斷擴散。美國今年第1季負成長4.8%，為2008年以來最低，許多經濟學家預期美國第2季的經濟成長率會比第1季更糟。南韓迄今最大的汽車出口額減幅，為2009年1月的下滑54.8%，當時正值金融海嘯衝擊最嚴重的時期。有些分析師預估，5月可能就會打破該紀錄。

南韓汽車零件製造商在4月比汽車製造商受到更大的傷害，整體汽車零件出口額為12.2億美元，下降49.6%；對美國與歐洲的出口額分別銳減59.2%和53.5%；對拉丁美洲減少59.1%至9,000萬美元、對印度減50.2%至4,000萬美元、對中東則下滑33.2%至5,000萬美元。由於中國大陸汽車市場萎縮、歐洲汽車工廠關閉，導致南韓汽車零件出口銳減。

在此同時，4月南韓汽車進口額上升12.1%至9.45億美元。專家表示，這是因為國外企業轉而著力於受疫情衝擊較小的南韓，尤其從歐洲（含德國）的進口額年比大增60%。然而，美國汽車進口額減少22.6%。