瑞銀：金價上攻力道強 有望漲破1,800美元關卡

瑞銀（UBS）分析師表示，新冠肺炎疫情肆虐引發高度不確定性，加上實質利率已跌至負值，帶旺金價漲勢，黃金價格有望漲破每英兩1,800美元。

財經網站CNBC報導，瑞銀投銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）說：「在我看來，金價有望突破每英兩1,800美元。」瑞銀對黃金的短期目標價為1,790美元，「不確定性和實質利率為負的環境，持續助長投資人對黃金的興趣。」

紐約黃金現貨4日盤中漲至約每英兩1706.97美元，年初至今漲逾12%。

世界黃金協會（WGC）上周公布2020年首季黃金需求，指出新冠肺炎疫情是「影響黃金需求的最大單一因素」。報告說：「面臨全球不確定性和金融市場震盪，黃金ETF出現四年來最大單季流入額。」

特維斯表示，「特別是來自機構投資人的興趣漸增」，拉抬黃金漲勢，「高度不確定性及成長前景疲弱，推高黃金吸引力，與此同時，負利率有助於黃金成為分散投資組合風險的標的。」

Fat Prophets資源分析師蘭諾斯（David Lennox）表示，各國政府和央行採取的行動，為金價帶來「更大利多」。

蘭諾斯指出，政府為刺激「衰弱經濟」推出的龐大支出項目，使疫情消退後債台高築的疑慮升溫。此外，各國央行的降息措施也促貶匯率，「因此疫情平息後，法定貨幣將不會是投資標的。」