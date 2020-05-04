美政府倡議「經濟繁榮網路」 力推全球供應鏈去中國化

美國官員透露，新冠疫情對經濟造成嚴重衝擊後，政府正設法降低供應鏈對中國大陸的依賴；除了考慮實施新關稅，也正推動「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network），討論如何重整全球工業供應鏈。

路透報導，美國總統川普長期以來矢言讓製造業回流，隨著總統大選接近，他也升高對大陸的抨擊，揚言實施新關稅以懲罰大陸對疫情的處理失當。

主管經濟成長、能源及環保的國務次卿克拉奇（Keith Krach）表示：「過去幾年我們一直努力減少供應鏈對大陸的依賴，現在則正強力推動這項計畫。」克拉奇指出，最關鍵的是了解關鍵地區和瓶頸所在；降低對大陸的依賴攸關國家安全，政府可能很快就會宣布新行動。

美國商務部、國務院和其他機構正設法推動美企把採購和製造業務撤離大陸，一些官員透露，正在考慮的措施包括稅收獎勵和回歸補貼。

對川普政府來說，較不尋常的是對於轉移供應鏈的討論相當具體且熱絡，而且是多邊進行；官員指出，美方正推動「經濟繁榮網路」聯盟，成員包括企業和民間社會團體，遵循同一標準運作，領域涵蓋數位業務、能源、基礎建設、研究、貿易、教育及商務等。

美國國務卿龐培歐日前表示，美國正與澳洲、印度、日本、紐西蘭、南韓和越南合作「推動全球經濟」，相關討論包括如何重整供應鏈，避免過度依賴大陸，疫情爆發後供應鏈大亂的事件重演。

拉丁美洲可能也加入供應鏈去中國化的行列，哥倫比亞大使桑托斯表示，正與美方討論一項計畫，鼓勵美國企業把部分供應鏈移出大陸，轉移到距離美國更近的地區。