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WSJ：全球品牌想依賴中國大陸提振銷售？恐怕得再等等

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
麥肯錫的調查顯示，40%的大陸消費者表示自己用錢會非常謹慎，僅13%受訪者說不會謹慎消費。美聯社
麥肯錫的調查顯示，40%的大陸消費者表示自己用錢會非常謹慎，僅13%受訪者說不會謹慎消費。美聯社

在各國努力從新冠肺炎疫情復甦之際，全球品牌無不引頸期盼，中國大陸龐大的消費市場能再度提振他們的銷售。不過，這些企業恐怕面臨更艱難的戰役。

華爾街日報（WSJ）報導，從玩具製造商樂高（Lego）到披薩業者達美樂（Domino's）皆表示，看見大陸市場至少比一、兩個月前穩健復甦。不過，要完全恢復至往常的水準談何容易，更別說成長，因為已有許多大陸消費者丟飯碗、失去收入或想多存點錢。

上海一家私人企業集團的主管吳允（音譯）認為，此時花錢須格外謹慎。雖然他的收入沒有受新冠肺炎疫情影響，但他持續節流，並且取消國外旅遊和新的置產計畫。

中國大陸是全球最大消費市場，去年零售銷售規模達5.8兆美元。大陸比西方國家更早達到新冠肺炎疫情高峰，因此，在零售業者重啟營業之際，大陸的復甦將是美國和歐洲也許即將復甦的重要跡象。

數據顯示，中國今年頭兩個月的零售銷售年減21%，但3月的下滑幅度縮小至16%，已比有些分析師先前擔憂的情況有所改善。運動品牌Nike和美妝大廠萊雅（L'Oreal）在4月的財報法說會都表示，大陸的需求十分振奮人心。

電商在疫情期間受惠最多，比如京東商城第1季銷售躍增10%。部分傳統零售業者也雨露均霑，例如Nike上季的大陸銷售年增5%；萊雅的中國銷售也增加6%，全拜網路銷售強勁所賜。

多數中國商店在4月稍晚陸續重新營業，而法國時尚品牌路易威登（LVMH）和古馳（Gucci）母公司開雲集團都樂觀看待大陸銷售。LVMH財務長Jean-Jacques Guiony表示，中國消費者似乎渴望「重返往常的消費模式」。

其他企業則依然抱持更加審慎的態度，認為大陸的消費生態距往常的水準仍很遙遠。例如，可口可樂執行長昆西向分析師表示，中國大陸推行封城措施造成消費日益疲軟。連鎖咖啡品牌星巴克也說，中國大陸的上季銷售比去年同期銳減40%，原因與可口可樂相同。

瑞典快時尚品牌H&M認為，目前只是漸進式復甦，而通用汽車（GM）和福特汽車上季在大陸的銷售慘不忍睹，銷售分別銳減43%和35%。

經濟學人智庫（EIU）預估，中國到明年才能恢復往常消費水準。瑞銀集團（UBS）也預測，中國大陸今年將走得很坎坷，認為電商銷售增加不足以彌補實體商店銷售下滑的劣勢。

中國官方數據顯示，3月的城鎮失業率為5.9%，相當於2,700萬人捲舖蓋走路。UBS和其他機構的獨立調查則預估，大陸實際的失業人數逼近8,000萬人，認為公司行號關閉尤其衝擊外縣市的移工。

顧問機構麥肯錫（McKinsey）在4月中對大陸消費者進行一項調查，發現40%的受訪者表示自己用錢會非常謹慎，只有13%的受訪者說不會謹慎消費。中國人民銀行的調查則顯示，45%的存款戶計劃從現在起多存錢，預料擴大支出者則占22%。

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