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別人危機他們佳績 居家避疫忙網購亞馬遜秒賺萬元

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合報導
消費者避疫猛網購，亞馬遜每秒賺萬元。 歐新社
消費者避疫猛網購，亞馬遜每秒賺萬元。 歐新社

新冠肺炎疫情期間的封鎖令，讓許多消費者更常透過網路購物；電商巨擘亞馬遜(Amazon)今年前三個月銷售金額達754億元，創下該公司第一季銷售紀錄；投資管理公司J. Stern & Co.投資組合經理羅斯巴克(Christopher Rossbach)估計，亞馬遜相當於每秒鐘就進帳近1萬元；「這樣的數字真的很驚人」。

亞馬遜4月30日公布的收益報告顯示，該公司北美銷售額成長29%，而雲端業務AWS更成長33%；但為處理這些顧客訂單而造成的開銷也暴增34%，因為該公司增聘數千員工並提高薪資。

亞馬遜今年第一季營運收入(operating income)為39億元，較去年同期減少近10%。

亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)發表聲明說：「目前的危機空前展現了本公司業務的適應性與耐久性，但也是我們經歷過最艱困的時刻。」

貝佐斯說，該公司在接下來三個月內面臨的新冠肺炎疫情相關開銷，至少將達40億元，包括增加個人防護裝備，以及為員工加薪，加強清潔倉庫，以及約3億元研發內部新冠病毒檢測能力的預算。

亞馬遜部分員工說，這些措施還不夠充分；亞馬遜和全食超市(Whole Foods)員工曾在1日發動罷工，要求改善有薪假政策，提供更多個人防護裝備，並讓出面發聲卻遭開除的員工復職。

亞馬遜的成功獲利，與在新冠肺炎疫情中被迫關門的許多實體店面，形成鮮明對比。

儘管亞馬遜的開銷增加，疫情卻可望能幫助該公司，藉此機會更進一步融入新進消費者與常客的生活。

羅斯巴克說：「這場危機可望在短期內結束，但對亞馬遜的長期影響可能會相當深遠，因為目前已有超過1億5000萬名活躍的Prime會員；消費者會養成習慣，也有許多人以後會更常在亞馬遜買東西。」

新冠肺炎 疫情 貝佐斯

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