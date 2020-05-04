經濟解析／巴菲特為什麼這次不出手？原來Fed更快下手

巴菲特在上一次金融危機敲進幾個知名的重大交易，像是大舉買進高盛和奇異公司（General Electric）的股票，但他這次卻顯得小心翼翼。

股東上周末最想問的問題是，在新冠肺炎疫情封鎖經濟、企業急尋資金之際，握有創紀錄1,370億美元現金的巴菲特為什麼不出手？巴菲特對此表示，這次危機不一樣。

巴菲特在年度股東會上說：「我們什麼都沒做，因為沒有有吸引力的標的。」2008年和2009年的交易不是為了「向全世界張揚的」。「顯然是明智的交易，當年市況並無太大競爭。」

彭博指出，巴菲特靠他的威望，讓他在2008年金融危機期間扮演最後放貸者的角色，買進多家家喻戶曉的股票，每年光靠股利就享有10%回報。不過，今年當疫情和封鎖措施重創3月股市，甚至當債市開始出現流動性緊縮之際，聯準會（Fed）比巴菲特搶先一步，展開空前的緊急措施。

巴菲特在周六股東會如此說：「就在Fed行動之際，我們開始接到電話。來電的並非有吸引力的洽詢，但確不斷有來電。而在Fed行動之後，不少來電的公司已能在公開市場取得資金，老實說給了我們不會給的條件。」

巴菲特今年保守作風備受投資人關注。他旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第1季買回17億美元的自家股票，但4月為止是淨賣出股票，尤其出脫了航空公司股。

如此看來，巴菲特顯然和多位知名投資家一樣認為，疫情最壞的情況還沒過去。連他自已也說，儘管波克夏股價已下跌，但近期買回自家股票不但比1月時機來得好。

的確，巴菲特對目前危機仍保守以對，他說，經濟前景可能變數「相當之廣」，不過，他在股東會末了仍不改樂觀論調提醒說，「絕對不要跟美國做對」，他也不排除波克夏終會等到有好交易的日子。

他說，Fed行動後，市場恐慌的情況大幅轉變，「但誰知道下周或下個月或明年的情況？Fed不知道，我不知道，也沒有人知道。」「會演變出很多不同狀況，在若干狀況下，我們會花錢注資，但在其他情況下，我們不會動。 」