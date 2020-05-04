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道瓊期指今大跌逾300點 三因素可能應驗低迷5月天

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在福斯電視台主辦的談話中表示，關稅將是對中國大陸的「最終懲處」。美聯社
川普在福斯電視台主辦的談話中表示，關稅將是對中國大陸的「最終懲處」。美聯社

美股期指今（周一）在亞洲盤繼續下跌，道瓊期指大跌逾300點。經過4月所創下1987年最佳漲勢後，美股後繼乏力。從以下因素看來，亞洲新興市場股市5月可能也擺脫不了歷來表現較差的走勢。

美中關係可能再陷緊張

美國國務卿龐培歐表示，有「大量證據」顯示新冠病毒疫情起於武漢的實驗室，但他並未就這一說法提供任何證據。美國總統川普今天也表示，關稅將是對中國大陸的「最終懲處」，以教訓北京當局傳報疫情不實。

億廷繁世股份有限公司(Eaton Vance)主管 Eric Stein說：「可能影響新興市場的最重大新進展是美中關係又開始緊張，其實全世界其他地區和中國大陸的關係也是如此。 」他說：「反中言論不像以前來自貿易，如今聚焦於新冠肺炎疫情的起源，到底中國一開始知不知情？除美國施壓外，其他就連當初對貿易戰不以為然的國家，似乎也很關注這問題。 」

●科技巨人的警訊

近來帶動美股反彈的兩大科技巨人蘋果和亞馬遜，反而成為上周五拖累美股大盤的禍首。科技股中又以晶片股跌得最重，費城半導體指數重挫5%，台積電ADR也大跌3.8%。

亞馬遜預告第2季可能虧損，而蘋果十多年來首度沒有公布獲利預測。亞馬遜大跌7.6%。蘋果也跌1.6%。

新加坡銀行投資顧問 Ali Malik 說：「我認為企業應從亞馬遜得到線索，亞馬遜是怎麼告訴股東的。」他認為，從亞馬遜預警看來，經濟要復原還得花上陣子時間。他目前對股票看法仍是「中立 」。

●很想解封，又怕第二波感染

印度政府宣布全國居家避疫措施從3日起再延長兩周，並強制要求所有公共和民間部門勞工使用政府支持的藍牙追蹤應用軟體，且維持辦公室內社交距離，但對疫情風險較低地區鬆綁限制。

據NHK未引述消息來源報導，日本首相安倍晉三將把抗疫緊急狀態延長至5月31日。安倍周四表示，由於醫療衛生系統情況嚴峻，將難以按原計畫於5月6日解除緊急狀態。此決策表示日本政府基本上贊成這一措施的都道府縣知事將繼續有權指導企業停業，敦促居民待在家中。

新興市場5月股債匯市向來表現較差。圖／擷自彭博
新興市場5月股債匯市向來表現較差。圖／擷自彭博

美股 美中關係 新冠肺炎 安倍晉三

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紐澳七國聯盟 拚觀光解凍

抗疫有成的澳洲、紐西蘭等七個國家籌組聯盟，希望採取共同防疫標準，有條件讓成員國的觀光客入境，重啟貿易活動，以提振觀光業，恢復經貿往來。

印度全國封鎖令 局部鬆綁

印度已宣布，4日起將再延長全國封鎖令兩周，但也將鬆綁一些地區的管制措施，包括允許都會區（包括經濟特區）的工業機構、及生產藥品與資訊科技（IT）硬體等必需品的工廠恢復營運，希望能提振因嚴格防疫措施而陷入停滯經濟活動。

美股走勢 看經濟、疫情角力

未來幾周股市的反彈之勢可能面臨考驗，因為投資人正在努力評估，在其他國家與美國各州逐漸解除封鎖後，究竟是經濟停止成長急劇下滑，抑或是新冠肺炎疫情再度爆發。分析師指出，美股若要繼續上攻，需要經濟真的出現實際好轉證據。

美車異象 車泊海上

受新冠肺炎疫情衝擊，美國4月汽車銷售銳減54%，這場疫情不僅導致車輛滯銷、汽車經銷商停業、汽車拍賣價格下滑，以及成千上萬的工人遭解聘和放無薪假，甚至出現「車泊海上」的景況－車商把車停放在海上的貨輪。

美麗商機 未被疫情擊垮

全美各地的美容美髮店因封鎖而關閉，迫使許多愛美的民眾自己在家「整修門面」，連帶推升美妝產品的銷售，使這個產業相對不受新冠肺炎疫情的衝擊。

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