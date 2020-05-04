道瓊期指今大跌逾300點 三因素可能應驗低迷5月天

美股期指今（周一）在亞洲盤繼續下跌，道瓊期指大跌逾300點。經過4月所創下1987年最佳漲勢後，美股後繼乏力。從以下因素看來，亞洲新興市場股市5月可能也擺脫不了歷來表現較差的走勢。

●美中關係可能再陷緊張

美國國務卿龐培歐表示，有「大量證據」顯示新冠病毒疫情起於武漢的實驗室，但他並未就這一說法提供任何證據。美國總統川普今天也表示，關稅將是對中國大陸的「最終懲處」，以教訓北京當局傳報疫情不實。

億廷繁世股份有限公司(Eaton Vance)主管 Eric Stein說：「可能影響新興市場的最重大新進展是美中關係又開始緊張，其實全世界其他地區和中國大陸的關係也是如此。 」他說：「反中言論不像以前來自貿易，如今聚焦於新冠肺炎疫情的起源，到底中國一開始知不知情？除美國施壓外，其他就連當初對貿易戰不以為然的國家，似乎也很關注這問題。 」

●科技巨人的警訊

近來帶動美股反彈的兩大科技巨人蘋果和亞馬遜，反而成為上周五拖累美股大盤的禍首。科技股中又以晶片股跌得最重，費城半導體指數重挫5%，台積電ADR也大跌3.8%。

亞馬遜預告第2季可能虧損，而蘋果十多年來首度沒有公布獲利預測。亞馬遜大跌7.6%。蘋果也跌1.6%。

新加坡銀行投資顧問 Ali Malik 說：「我認為企業應從亞馬遜得到線索，亞馬遜是怎麼告訴股東的。」他認為，從亞馬遜預警看來，經濟要復原還得花上陣子時間。他目前對股票看法仍是「中立 」。

●很想解封，又怕第二波感染

印度政府宣布全國居家避疫措施從3日起再延長兩周，並強制要求所有公共和民間部門勞工使用政府支持的藍牙追蹤應用軟體，且維持辦公室內社交距離，但對疫情風險較低地區鬆綁限制。