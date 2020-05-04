國際油價又崩！4月產量不減反增 投資人避較近月期貨
國際油價今天在亞洲開盤大跌，跡象顯示產油國上個月生產不減反增，投資人持續減持較近月份期貨。
紐約期貨今天早盤一度大跌6.5%，扭轉上周大漲17%之勢。OPEC+承諾5月1日起減產970萬桶，但4月產量反而創下近30年來最大增幅，主要產油國仍中暗中爭奪全球市場。俄羅斯趁減產生效前微幅增加原油和凝結油產量。
西德州中級原油（WTI）上個月跌到負值後，投資人紛紛避開較近月合約。S&P Global 表示，所編的指數將由WTI 7月期貨轉倉至8月。美國石油基金公司（U.S. Oil Fund）上周五也表示，將把7月合約減半。
雪梨時間8:23，WTI 6月期貨跌1.12美元至每桶1.12美元。布蘭特原油7月期貨跌0.71美元至25.73美元。
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