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台積電ADR出現罕見折價 今天開盤面臨300元保衛戰

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR上周五大跌3.8%，跟隨美股和費城半導體指數重挫。

台積電上周五ADR收盤跌2.03美元報51.10美元，較台北交易股票出現罕見折價0.20%。費城半導體指數上周五大跌5%。

那斯達克綜合指數上周五大跌3.2%，標普500和道瓊各跌2.8%和2.6%，三大指數周線也全面收黑，但跌幅都不到0.5%，費城半導體指數一周來則跌3.4%。

台灣加權股價指數上周五大漲219.92點收10,992.14點。台積電漲1.8%，收304.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 63.19 -2.30 67.10 -5.83

中華電 CHT 108.51 -0.83 109.50 -0.91

台積電 TSM 303.90 -3.82 304.50 -0.20

聯電 UMC 14.45 -2.80 15.55 -7.06

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 台股

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