台積電ADR出現罕見折價 今天開盤面臨300元保衛戰
台積電ADR上周五大跌3.8%，跟隨美股和費城半導體指數重挫。
台積電上周五ADR收盤跌2.03美元報51.10美元，較台北交易股票出現罕見折價0.20%。費城半導體指數上周五大跌5%。
那斯達克綜合指數上周五大跌3.2%，標普500和道瓊各跌2.8%和2.6%，三大指數周線也全面收黑，但跌幅都不到0.5%，費城半導體指數一周來則跌3.4%。
台灣加權股價指數上周五大漲219.92點收10,992.14點。台積電漲1.8%，收304.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 63.19 -2.30 67.10 -5.83
中華電 CHT 108.51 -0.83 109.50 -0.91
台積電 TSM 303.90 -3.82 304.50 -0.20
聯電 UMC 14.45 -2.80 15.55 -7.06
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言