台積電ADR出現罕見折價 今天開盤面臨300元保衛戰

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特2日在波克夏股東視訊會議上表示，他已認賠出清持有的美國四大航空公司股票，認為新冠肺炎疫情的衝擊已使航空業改變。他也說，「目前並未見到有吸引力的標的」，並且重申看好股市與美國的前景，樂觀認為「美國魔法」將能克服新冠肺炎的不確定性。

2020-05-03 23:35