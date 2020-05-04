巴菲特認投資看走眼…今天開盤前 五件國際事不可不知

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特認賠出清美國四大航空公司股票，他認為新冠肺炎疫情的衝擊已使航空業改變。美股期指和西德州中級原油（WTI）今天在亞洲開盤下跌。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●巴菲特出清航空公司股

巴菲特說，4月已出清達美航空、美國航空、西南航空及聯合航空等美國四家主要航空公司的股票；波克夏原本持有這四家公司各約10%股權，4月3日的申報資料顯示，波克夏已出售約18%的達美航空持股、及4%的西南航空持股。

他說，新冠肺炎疫情改變他對航空業的論點，坦言這些投資出現虧損，「這是我的錯」。他說，他在2016年恢復投資航空公司「是個錯誤」，他不確定兩到三年後搭飛機的人是否會和去年一樣多，「航空業的世界已改變」。

●5月是歹月 美股期指和油價今天開盤又跌

美股期指今天在亞洲開盤跌1.1%，延續道瓊工業指數上周五（1日）大跌逾600點的頹勢。近來帶動美股反彈的兩大科技巨人蘋果和亞馬遜，反而成為拖累大盤的禍首。科技股中又以晶片股跌得最重，費城半導體指數上周五重挫5%，台積電ADR也大跌3.8%。

西德州中級原油（WTI）期貨今天在亞洲開盤跌3.8%至每桶19.05美元。

亞馬遜預告第2季可能虧損，而蘋果十多年來首度沒有公布獲利預測。亞馬遜大跌7.6%。蘋果也跌1.6%。

雪上加霜的是，美國總統川普表示，白宮正研擬對中國大陸採取報復措施，不排除加徵關稅，以教訓北京當局對疫情傳布假消息。知情人士透露，川普也正考慮阻止政府退休基金投資對國家安全有風險的中國大陸股票。

半導體股大跌，除了因為對美中貿易關係極為敏感之外，也受蘋概股拖累，另外又莫名遭到特斯拉（Tesla） 重擊。執行長馬斯克推文表示，特斯拉股價「太高」，這家電動車製造商應聲大跌逾10%。

那斯達克綜合指數上周五大跌3.2%，標普500和道瓊各跌2.8%和2.6%，三大指數周線也全面收黑，但跌幅都不到0.5%，費城半導體指數一周來則跌3.4%。不過，道瓊和標普500指數4月都大漲逾11%，創1987年以來最大單周最大漲勢。

●羅氏研制的新冠肺炎抗體檢測試劑獲得FDA緊急使用授權

羅氏發布新聞稿說，公司研制的新型Covid-19抗體檢測試劑已收到美國食品藥品監督管理局(FDA)的緊急使用授權。

根據聲明，羅氏研制的Elecsys Anti-SARS-CoV-2檢測試劑是為了確定患者是否曾暴露於新型冠狀病毒且在體內產生了病毒抗體。

●NHK稱日本首相安倍晉三將把緊急狀態延至5月31日

據NHK未引述消息來源報導，日本首相安倍晉三將把抗疫緊急狀態延長至5月31日。

安倍晉三周四表示，由於醫療衛生系統情況嚴峻，將難以按原計畫於5月6日解除緊急狀態。此決策表示日本政府基本上贊成這一措施的都道府縣知事將繼續有權指導企業停業，敦促居民待在家中。

日本新增確診病例呈現下降趨勢，加大了外界對政府措施能起到一定作用的希望。專家警告過早放下警惕存有風險，而且檢測能力有限也很難評估疫情的真實面貌。

截至周日，日本共有約14,800例Covid-19感染病例，是G7集團中官方數據最低的一個國家。東京是日本疫情最嚴重的地區，4月30日通報46例新增病例，而兩周前單日新增最高達到201例。日本累計感染病例有4,000多例。

●南韓與北韓在非軍事區交火 雙方尚在溝通中

南韓和北韓軍隊周日上午在兩國非軍事區交火，雙方當前正通過一條軍用通訊線路進行溝通。

據南韓參謀長聯席會議，當地時間07:41左右，北韓向南韓一個軍事哨所開槍數次，南韓回射兩次並發出口頭警告。南韓未報導有人員傷亡或設備損壞。