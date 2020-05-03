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美情報界：陸隱瞞疫情嚴重性 同時大量囤積醫療用品

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國情報官員認為，中國大陸1月初一邊向全世界隱瞞新冠肺炎疫情嚴重性，一邊透過出口管制大量囤積醫療用品。（美聯社）
美國情報官員認為，中國大陸1月初一邊向全世界隱瞞新冠肺炎疫情嚴重性，一邊透過出口管制大量囤積醫療用品。（美聯社）

美國廣播公司（ABC）報導，美國國土安全部一分報告顯示，美國情報官員認為，中國大陸1月初一邊向全世界隱瞞新冠肺炎疫情嚴重性，一邊透過出口管制大量囤積醫療用品，準備對抗國內疫情。

這分報告1日也發給美國執法部門與其他政府機構，內容寫著：「中國很可能在1月通知世界衛生組織新冠肺炎具傳染性之前，就減少醫療用品出口。」

報告寫道：「中國政府透過否認出口管制、混淆並拖延提供貿易資料，隱藏其行為。」

2月全球貿易資料顯示，全世界從大陸進口額顯著減少，手術衣減少71%，醫用口罩減少48%，呼吸器減少45%，插管用具套組減少56%。2月資料很可能反映1月大陸出口減少，因為貨物通常需要30天以上運輸。

新冠肺炎 疫情 口罩

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