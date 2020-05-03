美情報界：陸隱瞞疫情嚴重性 同時大量囤積醫療用品

仿冒品是價值數十億美元的產業，從紙鈔、藥品、音樂、影片到時尚精品，全都能在黑市找到山寨版，手表也不例外。瑞士鐘表工業聯合會（The Federation of the Swiss Watch） 聲稱，在最常被仿冒的商品裡，手表是僅次於紡織品的第二名，估計2012年以來，假表每年創造至少10億美元（約台幣300億元）商機。

2020-05-03 13:56