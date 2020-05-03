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波克夏年度股東會 「股神」巴菲特談話要點

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
波克夏公司以視訊會議方式舉行年度股東大會，「股神」巴菲特答覆股東提問。 路透
波克夏公司以視訊會議方式舉行年度股東大會，「股神」巴菲特答覆股東提問。 路透

波克夏公司2日公布上季財報，並以視訊方式舉行年度股東大會，以下是波克夏董事長、「股神」巴菲特和副董事長亞伯（Greg Abel）在會議中的重要談話：

●改正錯誤

波克夏出清四大航空公司持股（達美航空、美國航空、西南航空、聯合航空）；巴菲特表示，2016年時再度投資航空產業是個錯誤，鑒於疫情使航空業出現重大改變，波克夏公司決定改弦易轍。

●別看衰美國

巴菲特在股東會開場簡介時，特別闡述先前的市場走低狀況，強調美國過去也曾面臨動盪時刻，依然持續成長，「絕對不要押注美國前景不佳」。

●並不全然樂觀

巴菲特長年來的左右手孟格因維持社交距離的規定未出席今年股東會；巴菲特也稱，疫疫情仍有許多不確定性。波克夏對股市的投資不如以往活躍，4月甚至出清持有的航空公司股票；巴菲特還說，目前並未見到有吸引力的投資標的。

●未來希望

當前環境中的一線希望，是被視為巴菲特接班人之一的亞伯發表許多看法，包括答覆對波克夏各事業和股票回購的提問，讓投資人對這位多數時間仍在幕後的經理人多了幾分認識。

●可能收掉旗下部分事業

波克夏受疫情衝擊，零售事業被迫關閉門市，旗下航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts營運也受影響。巴菲特說，疫情「將造成波克夏財務損失」。巴菲特有意對旗下營運事業注入資金，但不準備支撐業績難以改善的部門。這項說法符合巴菲特的投資哲學，也呼應孟格4月稍早時所稱，波克夏可能收掉一些事業的說法。

巴菲特 波克夏 疫情

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