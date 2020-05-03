澳洲開發出奈米晶體新科技 能封殺山寨貨

仿冒品是價值數十億美元的產業，從紙鈔、藥品、音樂、影片到時尚精品，全都能在黑市找到山寨版，手表也不例外。瑞士鐘錶工業聯合會（The Federation of the Swiss Watch） 聲稱，在最常被仿冒的商品裡，手表是僅次於紡織品的第二名，估計2012年以來，假表每年創造至少10億美元（約台幣300億元）商機。

消費者有可能在「灰市」找到勞力士、百年靈或其他奢侈品牌的腕表。這裡的表有可能不是膺品，但非特約經銷商售出，也許是二手貨或由特約經銷商賣給小商家，輾轉到消費者手上，通常沒有原始包裝盒或保證書。

真品和仿冒品處於一種惡性循環：品牌花錢打廣告，增加知名度並拉抬銷售，讓產品變得更受歡迎、有更多人想擁有，但也因此更容易成為仿冒對象。

但有了南澳大學（University of South Australia）研究人員開發出來的一項新技術，假表或者其他山寨產品可能遭封殺。根據「磷薄膜超高解析螢光圖」為題的研究報告，主筆作者瑞森說，將「特定的無機奈米晶體曝露在紫外線下」，將可啟動奈米晶體散發出螢光。

瑞森表示，奈米晶體小圖可放置在最可能遭仿冒的產品上，原始建議是用於紙鈔或藥盒。懷疑真假時，用紫外線照射，真品的奈米晶體便會散發紅光。他說，這個程序不貴，「製作奈米晶體不需要昂貴的化學物，困難之處在於貼合（技術）」。

主要的花費是在找到專門技工貼合奈米晶體。因為這是個精細的過程，仿冒難度大增。

因為這項技術可用在「不同消費商品上」，所以也能引進到精品表業。製造商可將奈米晶體小圖貼到表盒後、表盒內側某處或表帶上。

每年生產出來的假表數量龐大，要想終結假表市場，絕對需要一段時間。儘管不太可能完全阻絕贗品，但新技術顯有嚇阻仿冒的效果，減少消費者買到假貨並被狠削一筆的機率。