澳洲待租房受疫情影響激增8% 供過於求致租金下跌
受新冠肺炎疫情影響，澳洲出租房屋持續增加，但需求下滑，空置的出租房數量料將上升。
澳洲廣播公司報導，伯斯房地產仲介愛德華茲（Rod Edwards）發現房產市場發生變化，一些短期出租和度假用出租房屋重回長期租賃市場，但租客規模縮減，供過於求。
愛德華茲認為，雖然伯斯的租賃市場目前相當平衡，但預期全國的租房空置數將上升，尤其在雪梨和墨爾本，且早期指標也支持此一觀點。
根據房地產研究與諮詢公司SQM Research的最新數據，過去一個月澳洲透天屋的租金開價下跌2.4%，公寓也下跌1.1%。
澳洲房地產網站Realestate.com.au指出，與去年同期相比，該平台的全國出租房屋數增加8%，其中新南威爾斯省、維多利亞省和塔斯馬尼亞省的出租房屋數量增幅最大，而西澳省的跌幅最大。
SQM Research表示，截至4月25日，全國待出租房屋逾逾10.5萬筆，3月初數量約為8.4萬筆。
澳洲房地產集團Domain Group的經濟學家威爾舍（Trent Wiltshire）表示，「失去工作或收入的人正試圖存錢，所以都搬回家跟父母住、搬進朋友家，並搬離共居公寓（share house）」。
威爾舍說，「淨移民人數下降，國際學生和勞工數量也減少......希望搬出去的年輕人變少了」。
儘管各行各業受疫情影響而歇業，建築物仍持續動工，更多新公寓和房屋會上市。
SQM Research房地產分析師克里斯托弗（Louis Christopher）估計，今年大約會有10萬套房屋過剩，將導致全澳洲的空置房屋數量翻倍。
另一個待出租的房源為空置的度假屋。房屋短租平台Airbnb上的房源數量很多。
昆士蘭大學研究員席格（Thomas Sigler）研究澳洲Airbnb市場長達兩年，發現該平台上最近待租房屋每個月增加2%到3%；另外，整棟房屋或整戶公寓出租的比例提高，套房和共享房間出租數減少。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言