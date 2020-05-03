澳洲待租房受疫情影響激增8% 供過於求致租金下跌

受新冠肺炎疫情影響，澳洲出租房屋持續增加，但需求下滑，空置的出租房數量料將上升。

澳洲廣播公司報導，伯斯房地產仲介愛德華茲（Rod Edwards）發現房產市場發生變化，一些短期出租和度假用出租房屋重回長期租賃市場，但租客規模縮減，供過於求。

愛德華茲認為，雖然伯斯的租賃市場目前相當平衡，但預期全國的租房空置數將上升，尤其在雪梨和墨爾本，且早期指標也支持此一觀點。

根據房地產研究與諮詢公司SQM Research的最新數據，過去一個月澳洲透天屋的租金開價下跌2.4%，公寓也下跌1.1%。

澳洲房地產網站Realestate.com.au指出，與去年同期相比，該平台的全國出租房屋數增加8%，其中新南威爾斯省、維多利亞省和塔斯馬尼亞省的出租房屋數量增幅最大，而西澳省的跌幅最大。

SQM Research表示，截至4月25日，全國待出租房屋逾逾10.5萬筆，3月初數量約為8.4萬筆。

澳洲房地產集團Domain Group的經濟學家威爾舍（Trent Wiltshire）表示，「失去工作或收入的人正試圖存錢，所以都搬回家跟父母住、搬進朋友家，並搬離共居公寓（share house）」。

威爾舍說，「淨移民人數下降，國際學生和勞工數量也減少......希望搬出去的年輕人變少了」。

儘管各行各業受疫情影響而歇業，建築物仍持續動工，更多新公寓和房屋會上市。

SQM Research房地產分析師克里斯托弗（Louis Christopher）估計，今年大約會有10萬套房屋過剩，將導致全澳洲的空置房屋數量翻倍。

另一個待出租的房源為空置的度假屋。房屋短租平台Airbnb上的房源數量很多。

昆士蘭大學研究員席格（Thomas Sigler）研究澳洲Airbnb市場長達兩年，發現該平台上最近待租房屋每個月增加2%到3%；另外，整棟房屋或整戶公寓出租的比例提高，套房和共享房間出租數減少。