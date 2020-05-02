為何美國經濟崩、股市卻漲？克魯曼：有深層原因

美國經濟受新冠疫情衝擊，第1季國內生產毛額（GDP）季增年率萎縮4.8%，六周累計逾3,000萬人失業，但美股道瓊和標普500指數4月漲幅卻是1987年來最大。經濟與股市表現嚴重脫鉤，究竟是怎麼回事？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄指出，每當思考股價的經濟意涵時，務必再三記得一個規則：股市不等於經濟。換句話說，股市表現（大致受貪婪與恐懼之間的擺盪驅動）與實質經濟成長之間的關係總是鬆散的，甚至於不存在。

然而，克魯曼認為，當前美國股市與實質經濟脫節，有更深層的原因：投資人之所以買股票，一部分是因為沒有別的、更好投資去處。事實上，就某種意義而言，股市表現強，正是因為整體經濟很弱。

畢竟，除投資股票外，最主要的其他投資方式是買債券。然而，近來投資債券的報酬率很低。美國10年期公債殖利率僅0.6%，遠不如2018年底時的高於3%。因此，買進在疫情衝擊經濟下仍能賺錢的公司股票，對投資人而言仍有相當大的吸引力。

那麼，利率為何這麼低？這反映債市預料經濟將長期受壓抑，而且相信聯準會（Fed）在可見的未來，都會維持寬鬆貨幣政策不變。

新冠危機曾在3月間引發巨大賣壓導致美股暴跌，眼看可能把這世界拖下與2008年金融海嘯類似的深淵，所幸Fed介入、大舉收購資產，得以避開危機，否則此刻美國可能面臨更大的經濟災難。

上回美國就業市場最後終於從經濟大衰退復甦，主要也是拜利率降到史上最低之賜。然而，需要長期維持利率在低檔，即凸顯經濟的疲弱：企業獲利雖高卻似乎對投資裹足不前，通常寧可砸錢買回自家股票。但低利率對股價顯然是利多。

由此來看，美股在暴跌後強彈的韌性，雖然發生在糟糕透頂的經濟壞消息頻傳之際，卻不無道理。