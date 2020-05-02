埃克森美孚、雪佛龍「斷臂求生」 大砍支出又減產

美國石油龍頭埃克森美孚（Exxon Mobil）上季轉盈為虧，為30年來首見；全美第二大石油公司雪佛龍（Chevron）則將年度資本支出大砍20億美元，顯示新冠肺炎疫情這朵大烏雲將在持續籠罩在石油產業上空，就算不是好幾年，也會是好幾個月。

埃克森美孚1日表示，第1季減記近30億美元資產，使其虧損6.1億美元，每股虧損14美分，遠遜於分析師預估，為1988年以來首見虧損。同日公布財報的雪佛龍，宣布削減資本支出，是五周內第二次，並一樣要加速減產。

埃克森美孚執行長伍茲1日表示，全球經濟停擺使油價承受前所未見的壓力，公司已將2020年資本支出縮減30%，相當於100億美元。公司表示，受疫情影響，預估本季每日將減產約40萬桶，包括在德州和新墨西州日產量減少10萬桶。

雪佛龍首季獲利較去年同期成長36%至36億美元，但基於疫情導致油價崩跌，公司看淡今年稍晚財報表現。雪佛龍全年資本支出將削減達13%，每日最多減產40萬桶，並淘汰60%的鑽油臺。

上季財報也暗示本季將迎來更慘澹的數字，原因是首季財報僅截至3月31日，未反映國際油價在三周後崩跌至歷史首見的負值；隨著經濟停擺的全面影響逐漸趨於明朗，許多分析師認為本季將表現更糟。

隨著疫情重創經濟前景，埃克森美孚和雪佛龍正採取截然不同的策略。埃克森美孚正推進宏大且多年期的成長計畫；雪佛龍則早已採取防禦姿態，去年底大規模減記天然氣資產，並繳出逾十年來最大虧損。