錢已難賺美元還升 蘋果本季營收可能因而少15億美元

美國的跨國企業已經開始感受到美元升值為財務帶來的痛楚，然而目前情勢看來美元走強的壓力不會很快消失。

彭博資訊指出，從蘋果、臉書到哈雷機車等數十家美國公司已經發出警告，美元升值傷及公司的海外營收。這對在新冠疫情中已經透不過氣的公司來說，無疑是雪上加霜；連因人們宅在家追劇時間大增而受惠的Netflix也抱怨，海外訂戶成長帶進來的業績，被飆漲的美元抵銷了。

今年一開始由亞洲爆發接著全球大流行的新冠病毒危機，令投資人瘋搶美元這個最熱門的避險標的。企業也忙著囤積美元準備「過冬」。美元匯價因而大漲，美元指數（DXY）在今年第1季上漲2.76%。

即使現在各國開始逐步解封，企業也逐漸復工，匯率的逆風可能還會盤旋一陣子。分析師大多預期本季美元仍會維持強勢，因為各國經濟仍在衰退之中，各政府的撒錢刺激方案會削弱其本國貨幣。

蒙特婁外匯策略主管Greg Anderson說：「我們假設美元持穩在現在的價位，或是再回貶1%，美國公司要把美國製產品銷到國外，或是在其他國家生產就地銷售，賺的錢換回美元跟去年同期相比，都還是一股很大的逆風。」

蘋果上季財報顯示，強勢美元吃掉公司銷售583億美元的1%，本季匯率逆風估計會更強，可能令營收減少15億美元以上。臉書則算出一季衝擊營收2.75億美元；哈雷機車的數字是將近1,100萬美元。