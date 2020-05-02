蘋果有三好 大摩續看多

蘋果公司（Apple）周四盤後公布上季財報，周五（1日）股價以下跌1.6%作收，不過摩根士丹利（大摩）對蘋果長期展望的信心不變，主要理由有三：包括iPhone今秋將推岀5G新機、服務部門營收持續成長、資產負債表強健。

科技網站AppleInsider報導，摩根士丹利在1日給投資人的分析報告指出，由蘋果這份最新財報，看出蘋果產品的需求已有恢復跡象，而且在重要市場中國大陸的營收，3月和4月都呈現改善趨勢；在新冠疫情嚴峻當下，全球需求在上月下半亦愈見穩定。

在摩根士丹利的分析模型中，已經納入本季iPhone和穿戴裝置營收會惡化的情況，分析師Katy Huberty說，所幸電腦類的Mac和iPad產品，有著營收年比表現優於預期的趨勢。

由於各項產品的銷售變化憂喜參半，加上匯率的逆風，摩根士丹利調低蘋果近期利潤率，不過仍背書蘋果長期發展以及對股東報酬的維護，因而將蘋果12個月目標價由298美元調高到326美元。蘋果周五收報每股289.07美元。