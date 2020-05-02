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科技巨人敲警鐘…美中貿易又掀波 美股5月很顫抖

高盛耐心看多油市 認為基本面進步中

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
高盛調高對布蘭特原油價格第2季和全年的預測，認為基本面有改善跡象，且供給將快速下滑，需求逐漸恢復。路透
高盛調高對布蘭特原油價格第2季和全年的預測，認為基本面有改善跡象，且供給將快速下滑，需求逐漸恢復。路透

高盛集團昨（1）日調高對布蘭特原油期貨第2季和全年預測，認為在各國逐漸解除隔離避疫措施之際，油市基本面已出現改善跡象，需求逐漸恢復，供給同時也隨主要產油國開始減產而快速下滑。

高盛對布蘭特今年第2季的預測，從先前每桶20美元調高為25美元，並將全年預測從每桶35.2美元調高至35.8美元。

然而，儘管上修了預測值，和去年相比仍是大跌，去年布蘭特平均價格是每桶64.16美元，因此高盛最新的預測值仍比去年下跌約44%。

該行報告表示：「現在市場似乎已通過其儲藏能力考驗，因為基本面的改善，有創意的新儲存方式已準備就緒，5月供給過剩可能會比先前預期少每日100萬桶。」

布蘭特原油7月期貨昨日收在每桶26.44美元，周線則大漲約23%。西德州中級原油期貨收在19.78美元，周線大漲約17%。

高盛表示：「我們相信近期漲勢能延續到5月，回到現金成本水準（以西德州原油來說即每桶25美元），雖然價格波動仍高。」

高盛 油價

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