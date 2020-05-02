挪威主權基金逢低撿便宜！逆勢增持美股部位
全球股市在3月慘遭新冠疫情血洗，資產規模1兆美元的挪威主權財富基金逆勢增持美股投資部位，加碼買進包括嘉年華集團（Carnival）和荷蘭皇家殼牌石油公司（Shell）的股票。
彭博資訊報導，根據挪威銀行（央行）資料，挪威主權基金自3月中開始將在美國上市的七家公司持股比率提高到至少5%，增持名單包括澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）、自由寬頻公司（Liberty Broadband）等，並將皇家殼牌持股提高一倍。
根據美國證管會（SEC）文件，挪威主權基金在3月24日持有殼牌B股3.24%，高於去年底的2.55%。儘管殼牌B股的股價已從3月18日的每股19.58美元反彈，但仍遠低於元月初的近62美元。
Global Change Associates董事長傅薩羅（Peter Fusaro）說：「儘管過去三、四個月股市震盪，挪威央行布局長線；殼牌實際上不只專注於油氣資產，而是將未來定位在乾淨能源。」
疫情重創能源和旅遊產業，殼牌和郵輪業者嘉年華集團首當其衝。管理3,200億美元資產的沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF），也趁勢買進這兩家企業，顯示長線投資人仍看多其後市。
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