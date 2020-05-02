難逃新冠病毒劫！巴菲特公司Q1淨損近500億美元

除了忘記關視訊，豹紋內褲被看光，很多人覺得在家上班「很好啊」。新加坡一項最新調查顯示，即便是軟性封城令結束，每10人中有8人仍想居家工作，並希望至少是一半工時或更長時間可待在家。

2020-05-02 16:43