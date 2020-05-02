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難逃新冠病毒劫！巴菲特公司Q1淨損近500億美元
「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益擴增，但受新冠肺炎疫情造成股票投資帳面價值暴跌拖累，淨損將近500億美元，創新高紀錄。
波克夏2日公布，第1季淨虧損497.5億美元，或A股每股虧損30,653美元，主要受股票（以普通股居多）投資帳面損失545.2億美元拖累。對照下，波克夏去年同期淨利達216.6億美元，或每股盈餘13,209美元。
不過，波克夏上季營業利益成長6%，從一年前的55.6億美元增至58.7億美元。巴菲特認為，每季的營業利益數據較能忠實反映公司的營運績效；反觀淨利或淨損數據，因為按會計規定需計入未實現的股票投資利得或損失，可能造成單季數據波動劇烈，巴菲特認為毫無意義可言。
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