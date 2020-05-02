印度三家大型汽車製造商4月銷售掛零 史上首見
印度大型汽車製造商4月連一輛車都未交付經銷商，為歷來首見，因為印度總理莫迪為遏止新冠肺炎疫情擴散，祭出全球最大規模的居家避疫措施後，這些業者已停止生產。
市占率約五成的風神鈴木，與全印度最大休旅車製造商馬亨達，上月銷售掛零，印度現代汽車上月也一輛車都沒賣出去。風神鈴木在截至3月底的一年內，每月售出逾12萬輛車。
風神鈴木董事長巴爾加瓦說：「凡事總有第一次，我不能預測5月的情況。我們無法預期是否會重啟生產。」
印度的全面封鎖，正傷害當地汽車製造商，這些業者在3月止的一年內，原本每月可售出逾280萬輛汽車、休旅車與廂型車，比其他國家同業多，但上月銷售竟直接降到零。中國大陸就算在疫情高峰的2月，銷量還有22.4萬輛。
印度汽車業在封鎖措施前便已遭逢困境。印度從3月25日起實施居家避疫措施，更擾亂汽車供應鏈。
由於印度經濟將面臨罕見的萎縮，汽車製造商前景仍黯淡。根據印度汽車製造商協會，汽車業者每關廠一天便損失230億盧比（3.06億美元）。該遊說團體已致函印度政府尋求協助。
在此同時，印度政府1日表示，5月4日起將再延長全國性居家避疫措施兩周。
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