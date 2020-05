疫情偷走半年時光，但你還沒開始也沒有損失！蔡崇信的史丹佛演講，談烏雲後的新世界

摘要 1. 蔡崇信發表最新演說,呼籲年輕人不需要對疫情感到悲觀,「你或許有更多選擇。」 2. 蔡崇信首次揭露自己收購NBA紐約籃網的心路歷程,他發現球場能夠消除偏見。 3. 回顧蔡崇信相識馬雲經歷,這不是魯莽之舉,而是有「下行風險、上行收益」上的判斷。

「一切都會恢復,你甚至擁有更多機會。」隔著電腦螢幕,手戴著居家隔離的監測手環,來自台灣的阿里巴巴集團二當家、NBA紐約籃網隊老闆蔡崇信,4月30日對美國史丹佛大學學生發表視訊演講。

演講中,他回顧這20年間打造的阿里巴巴神話,並首度揭露自己因青春期在美國被排擠,而買下NBA紐約籃網隊的個人故事,他希望透過運動「讓不同文化、語言的人,可以在球場上全部化解掉(歧見)。」他並也談到突如其來的疫情,鼓舞可能一畢業就面臨大蕭條景象的青年。

阿里巴巴集團在這20年間,一路破關斬將、打敗諸多對手,如今成為中國最大的網際網路、電商龍頭,2019年市值超越5,000億美元,榮登亞洲市值王。而阿里巴巴帝國的成功不僅是馬雲,更離不開這位被譽為「馬雲背後的大掌櫃」的蔡崇信。

蔡崇信在螢幕裡,回顧二十年前和馬雲相識的經過,他語重心長地告訴學生:公司管理、投資可以規劃,但人生職涯必須冒險。

一切都不是魯莽!蔡崇信:下行風險很小,上行收益很大,這事就可以幹

加入阿里巴巴之前,蔡崇信擔任北歐投資機構副總裁,到各國尋找投資標的,卻遇上了馬雲。回想第一次拜訪阿里,他被眼前的景象嚇到了:黑壓壓坐著20多人,地上滿是床單,鞋子、牙刷都擺在那裡,像吃著大鍋飯的大家庭,不過真的令他震懾的不是家徒四壁的工作室,而是團隊「瘋子般」的熱情。

如果以現在的標準看,當時阿里沒有制度、標準,就連最簡單的公司登記都沒有,只有一個運行了幾個月的阿里.com。

不過,當年35歲的他做了一個「嚇到」馬雲的決定,蔡崇信在西湖畔上突然對馬雲說:「你要成立公司,要融資,我懂財務和法律,我可以加入公司幫你做。」馬雲立刻跳起來說,「你不是跟我開玩笑吧!我可養不起你。」最後,蔡崇信用他70萬美元(約合新台幣2,100萬元)年薪,換來一份月薪只有人民幣5百元(約新台幣2300元,年薪約3萬元)的工作。

這個決定改變了阿里的命運,當然,也改變了自己的命運。但他為什麼敢冒險?

首先,他強調「跟對人很重要」。

「With a very clear mission, ordinary people can do extraordinary things.」(有明確的目標,平凡人也可以做出非凡事) 蔡崇信在演講中表示,當初那20幾個人都不是唸名校,但眼睛卻散發無限的光芒、力量與未來。

再者,當馬雲1999年創立阿里時,已經35歲,算是高齡創業者。但蔡崇信發現,馬雲想的、談的都是大夢想、大願景,而不是商業模式、賺錢盈利,這對一個屢戰屢敗的創業者來說非常難得。

蔡崇信當初看似莽撞加入阿里巴巴,其實,這不是他一時衝動下的判斷。

他做選擇有一套依循的邏輯:下行風險很小,上行收益很大,這事就可以幹。也就是他在演講時,常掛在嘴邊的「downside risk、upside benefit」(下行風險、上行收益)

蔡崇信進一步解釋,擁有耶魯法學院的學位在政府和商界裡都很稀缺,也就是說,如果去阿里巴巴幹半年,公司不行了,他還是可以再回頭去幹稅務律師或者做投資。

因此,他藉自身案例呼籲史丹佛學生:如果你擁有足夠資源,就去闖一闖。

「球場可以化解偏見」蔡崇信從小的經歷,埋下收購NBA籃網隊的種子

締造全球電商神話還不夠,2019年,蔡崇信花了33億美元(約合新台幣981億元)天價買下NBA紐約籃網隊,成為首位華裔的NBA球隊老闆。

為什麼跨足運動市場?其實這也再度印證蔡崇信向來理性、感性雙管齊下的投資判斷。

從感性面來談,蔡崇信對體育始終抱有情懷。

自小就喜歡運動的蔡崇信在台灣讀書時,就常凌晨三、四點爬起來看大聯盟;隨後到美國求學時,因為講著一口chinglish(中式英文)被排擠,但他很快發現,「能和住校朋友打成一片的,就是參與體育活動。」雖然他自嘲自己個子不高,想參加籃球隊被拒絕,但他仍不斷嘗試各種運動,舉凡游泳、棒球、橄欖球等。

「讓不同文化、語言的人,可以在球場上全部化解掉。」在蔡崇信眼中,體育不只是他滿頭熱的興趣,更可以縮短語言和文化的鴻溝,這些經歷,成為他日後收購籃網隊的種子。

雖然在外界看來,電商和體育是相當懸殊的領域,但蔡崇信認為管理準則是相通的,那就是和員工說清楚公司理念。「員工不只是來拿薪水的,他們也要認同公司文化,即使有人不喜歡而離開,但至少你確定留下來的那群,是有熱情可以和你打拚的,」蔡崇信表示。

面對疫情來勢洶洶,NBA從3月22日全面停賽,復賽依舊遙遙無期。身為老闆的蔡崇信卻不急著馬上開賽,他不遲疑表示「確保安全」最重要。「You have to have enough tests.」 (你必須有足夠的檢測)相信數據的他認為,要依照檢測數據評估球員狀態,才能決定是否復賽。

「一切都會恢復」蔡崇信對年輕人喊話:你不須要悲觀

蔡崇信除了是阿里巴巴副總裁、紐約籃網隊老闆,同時也是三位小孩的爸爸,目前正在香港居家隔離14天。

由於疫情讓各地學生被迫停學,許多年輕人感到悲觀,認為自己被偷走半年的時光,就連蔡崇信的兒女也不例外。然而,蔡崇信卻對年輕人喊話「疫情(會結束)、經濟將復甦」。

蔡崇信回想家族經歷,祖父母、父母在中國歷經國共內戰、日本轟炸逃到臺灣,他很慶幸自己沒有歷經戰爭,然而這次卻碰上了COVID-19疫情。

「It is almost like a war, but the thing is, after wars there is always recovery.」 (這幾乎就像一場戰爭,但重要的是,戰爭過後終究會恢復)蔡崇信表示,雖然這次疫情對傳統產業造成永久性衝擊,但卻也造就一些新商業模式如雨後春筍般冒出,他勉勵學生「 At least, you haven’t started yet.」(至少你還沒開始,還沒有損失),甚至未來有更多選擇、商業模式可以去探索。

蔡崇信和每個人一樣,時時刻刻都在做選擇,左右命運走向的,往往就是人生幾個關鍵節點。說到容易,做到很難,雖然我們已錯過當時的馬雲、像蔡崇信一樣縱身一躍,但至少面對疫情後的世界,與其悲觀,或許往前方瞭望,尋找烏雲散去後的新路。

