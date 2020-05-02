疫情偷走半年時光，但你還沒開始也沒有損失！蔡崇信的史丹佛演講，談烏雲後的新世界

摘要 1. 蔡崇信發表最新演說，呼籲年輕人不需要對疫情感到悲觀，「你或許有更多選擇。」 2. 蔡崇信首次揭露自己收購NBA紐約籃網的心路歷程，他發現球場能夠消除偏見。 3. 回顧蔡崇信相識馬雲經歷，這不是魯莽之舉，而是有「下行風險、上行收益」上的判斷。

「一切都會恢復，你甚至擁有更多機會。」隔著電腦螢幕，手戴著居家隔離的監測手環，來自台灣的阿里巴巴集團二當家、NBA紐約籃網隊老闆蔡崇信，4月30日對美國史丹佛大學學生發表視訊演講。

演講中，他回顧這20年間打造的阿里巴巴神話，並首度揭露自己因青春期在美國被排擠，而買下NBA紐約籃網隊的個人故事，他希望透過運動「讓不同文化、語言的人，可以在球場上全部化解掉（歧見）。」他並也談到突如其來的疫情，鼓舞可能一畢業就面臨大蕭條景象的青年。

阿里巴巴集團在這20年間，一路破關斬將、打敗諸多對手，如今成為中國最大的網際網路、電商龍頭，2019年市值超越5,000億美元，榮登亞洲市值王。而阿里巴巴帝國的成功不僅是馬雲，更離不開這位被譽為「馬雲背後的大掌櫃」的蔡崇信。

蔡崇信在螢幕裡，回顧二十年前和馬雲相識的經過，他語重心長地告訴學生：公司管理、投資可以規劃，但人生職涯必須冒險。

一切都不是魯莽！蔡崇信：下行風險很小，上行收益很大，這事就可以幹

加入阿里巴巴之前，蔡崇信擔任北歐投資機構副總裁，到各國尋找投資標的，卻遇上了馬雲。回想第一次拜訪阿里，他被眼前的景象嚇到了：黑壓壓坐著20多人，地上滿是床單，鞋子、牙刷都擺在那裡，像吃著大鍋飯的大家庭，不過真的令他震懾的不是家徒四壁的工作室，而是團隊「瘋子般」的熱情。

如果以現在的標準看，當時阿里沒有制度、標準，就連最簡單的公司登記都沒有，只有一個運行了幾個月的阿里.com。

不過，當年35歲的他做了一個「嚇到」馬雲的決定，蔡崇信在西湖畔上突然對馬雲說：「你要成立公司，要融資，我懂財務和法律，我可以加入公司幫你做。」馬雲立刻跳起來說，「你不是跟我開玩笑吧！我可養不起你。」最後，蔡崇信用他70萬美元（約合新台幣2,100萬元）年薪，換來一份月薪只有人民幣5百元（約新台幣2300元，年薪約3萬元）的工作。

這個決定改變了阿里的命運，當然，也改變了自己的命運。但他為什麼敢冒險？

首先，他強調「跟對人很重要」。

「With a very clear mission, ordinary people can do extraordinary things.」（有明確的目標，平凡人也可以做出非凡事） 蔡崇信在演講中表示，當初那20幾個人都不是唸名校，但眼睛卻散發無限的光芒、力量與未來。

再者，當馬雲1999年創立阿里時，已經35歲，算是高齡創業者。但蔡崇信發現，馬雲想的、談的都是大夢想、大願景，而不是商業模式、賺錢盈利，這對一個屢戰屢敗的創業者來說非常難得。

蔡崇信當初看似莽撞加入阿里巴巴，其實，這不是他一時衝動下的判斷。

他做選擇有一套依循的邏輯：下行風險很小，上行收益很大，這事就可以幹。也就是他在演講時，常掛在嘴邊的「downside risk、upside benefit」（下行風險、上行收益）

蔡崇信進一步解釋，擁有耶魯法學院的學位在政府和商界裡都很稀缺，也就是說，如果去阿里巴巴幹半年，公司不行了，他還是可以再回頭去幹稅務律師或者做投資。

因此，他藉自身案例呼籲史丹佛學生：如果你擁有足夠資源，就去闖一闖。

「球場可以化解偏見」蔡崇信從小的經歷，埋下收購NBA籃網隊的種子

締造全球電商神話還不夠，2019年，蔡崇信花了33億美元（約合新台幣981億元）天價買下NBA紐約籃網隊，成為首位華裔的NBA球隊老闆。

為什麼跨足運動市場？其實這也再度印證蔡崇信向來理性、感性雙管齊下的投資判斷。

從感性面來談，蔡崇信對體育始終抱有情懷。

自小就喜歡運動的蔡崇信在台灣讀書時，就常凌晨三、四點爬起來看大聯盟；隨後到美國求學時，因為講著一口chinglish（中式英文）被排擠，但他很快發現，「能和住校朋友打成一片的，就是參與體育活動。」雖然他自嘲自己個子不高，想參加籃球隊被拒絕，但他仍不斷嘗試各種運動，舉凡游泳、棒球、橄欖球等。

「讓不同文化、語言的人，可以在球場上全部化解掉。」在蔡崇信眼中，體育不只是他滿頭熱的興趣，更可以縮短語言和文化的鴻溝，這些經歷，成為他日後收購籃網隊的種子。

雖然在外界看來，電商和體育是相當懸殊的領域，但蔡崇信認為管理準則是相通的，那就是和員工說清楚公司理念。「員工不只是來拿薪水的，他們也要認同公司文化，即使有人不喜歡而離開，但至少你確定留下來的那群，是有熱情可以和你打拚的，」蔡崇信表示。

面對疫情來勢洶洶，NBA從3月22日全面停賽，復賽依舊遙遙無期。身為老闆的蔡崇信卻不急著馬上開賽，他不遲疑表示「確保安全」最重要。「You have to have enough tests.」 （你必須有足夠的檢測）相信數據的他認為，要依照檢測數據評估球員狀態，才能決定是否復賽。

「一切都會恢復」蔡崇信對年輕人喊話：你不須要悲觀

蔡崇信除了是阿里巴巴副總裁、紐約籃網隊老闆，同時也是三位小孩的爸爸，目前正在香港居家隔離14天。

由於疫情讓各地學生被迫停學，許多年輕人感到悲觀，認為自己被偷走半年的時光，就連蔡崇信的兒女也不例外。然而，蔡崇信卻對年輕人喊話「疫情（會結束）、經濟將復甦」。

蔡崇信回想家族經歷，祖父母、父母在中國歷經國共內戰、日本轟炸逃到臺灣，他很慶幸自己沒有歷經戰爭，然而這次卻碰上了COVID-19疫情。

「It is almost like a war, but the thing is, after wars there is always recovery.」 （這幾乎就像一場戰爭，但重要的是，戰爭過後終究會恢復）蔡崇信表示，雖然這次疫情對傳統產業造成永久性衝擊，但卻也造就一些新商業模式如雨後春筍般冒出，他勉勵學生「 At least, you haven’t started yet.」(至少你還沒開始，還沒有損失)，甚至未來有更多選擇、商業模式可以去探索。

蔡崇信和每個人一樣，時時刻刻都在做選擇，左右命運走向的，往往就是人生幾個關鍵節點。說到容易，做到很難，雖然我們已錯過當時的馬雲、像蔡崇信一樣縱身一躍，但至少面對疫情後的世界，與其悲觀，或許往前方瞭望，尋找烏雲散去後的新路。

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