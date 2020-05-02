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生產芭比娃娃的美泰兒推抗疫英雄公仔 感謝第一線人員

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
玩具大廠美泰兒推出一系列抗疫英雄公仔。圖取自美泰兒網站
玩具大廠美泰兒推出一系列抗疫英雄公仔。圖取自美泰兒網站

新冠肺炎疫情期間，第一線的醫療人員和其他重要工作人員被視為英雄。美泰兒（Mattel）為感謝他們的辛勞，將推出一系列英雄人物公仔。

今日美國報導，生產芭比娃娃、風火輪小汽車玩具的美泰兒將推出一系列#ThankYouHeroes公仔，人物角色包括醫生、護士、緊急救護人員、雜貨店員工、送貨司機等。總共16種不同職業的公仔由不同性別及種族組成，每個要價20美元（約台幣600元）。目前可在網路預購。

每筆銷售的淨收入（15美元）將會捐給#FirstRespondersFirst，該項目由哈佛公共衛生學院、健康管理公司Thrive Global和創新藝人經紀公司的慈善基金會CAA共同在上個月成立，以支持醫療系統第一線人員。

Thrive Global執行長哈芬登（Arianna Huffington）向今日美國表示，美泰兒旗下的FisherPrice是一個「代表性品牌，傳達我們內心深處的聲音。看到這種帶給小孩歡樂與表揚第一線人員的方式結合，實在很棒。我不認為我們有足夠的方式來推崇他們」。

美泰兒推出的新玩具最終會送給#FirstRespondersFirst成立的兒童照顧中心孩童。哈芬登表示，「這些玩具可以促進孩童說出感受，幫助他們度過疫情造成的影響。這對孩童來說是個很不安的時期。」

疫情 新冠肺炎 健康管理

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