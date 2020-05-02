新冠肺炎病患提供血液助研究 生技公司卻高價轉賣

有些新冠肺炎患者痊癒後提供自己血液用於研究，希望有助研發病毒抗體檢驗方法，但部分生技公司卻以高價轉賣。紐約時報報導，捐血者可能不知道自己的血被拿來賣錢。

紐時報導，該報取得的文件、電郵和價目表顯示，有幾家生技公司以高價向實驗室和檢驗試劑生產廠商求售血液樣本。例如，美國加州Cantor BioConnect公司每毫升開價350到4萬美元。印度的 Advy化學公司更開價5萬美元。樣本中的抗體愈多，價格愈高。

雖然相關業者表示，未藉機謀取暴利，有醫師表示，這是不道德作法。

Cantor BioConnect提供100美元報酬給提供血液樣本的民眾，但美國華盛頓州一名原本打算抽血提供給該公司的女性聽到轉賣價格後表示，已改變主意。

要研發抗體檢驗技術，需要感染者的血液樣本，各地研究人員爭搶樣本，導致樣本不足。