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馬斯克推文：特斯拉股價太高了！市值蒸發140億美元

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國電動汽車大廠特斯拉執行長馬斯克1日在推特發文表示，他認為特斯拉的股價太高了。路透
美國電動汽車大廠特斯拉執行長馬斯克1日在推特發文表示，他認為特斯拉的股價太高了。路透

美國電動汽車大廠特斯拉的創辦人兼執行長馬斯克周五(1日)在推特發文：「在我看來，特斯拉的股價太高了。」此推文一出，特斯拉的市值蒸發140億美元，馬斯克的個人持股也跌掉30億美元。

馬斯克在不到75分鐘內連發十幾條推文，他在另一則推文中說：「我正在賣掉幾乎我的所有實體物品，將不再擁有房子。」

他還說：「我女友生我的氣。」

華爾街日報以電郵詢問馬斯克，他說特斯拉股價太高，是不是在開玩笑。馬斯克回答說不是開玩笑，他還 說他的推文未經過審核。

這令人想起馬斯克2018年推文表示他可能讓特斯拉下市，導致特斯拉股價劇烈波動。主管機關美國證交所認為他企圖影響股價，結果馬斯克被罰款2000萬美元，並同意，未來他的所有推文都要經過律師事先審核。

韋德布什證券公司分析師艾維斯(Daniel Ives)告訴路透：「馬斯克的推文讓我們瞠目結舌，這就是馬斯克。投資人肯定很頭痛。」

特斯拉股價1日暴跌10%，跌到每股701美元。不過今年以來股價仍上漲了68%，市值近千億美元。

馬斯克並在推文中呼籲重啟經濟活動。幾小時後，特斯拉的北美人力資源主管告訴員工，無薪假至少再延長一周。

馬斯克近日不斷批評加州的居家避疫政策，他告訴金融市場分析師，他擔心特斯拉設在加州佛里蒙 ( Fremont) 的組裝廠無法復工。

Loup Ventures分析師孟斯特(Gene Munster)說：「馬斯克很沮喪，他壓力大時就會在推特上宣洩。這是他療癒的方式。不過他也有計畫，就是讓佛里蒙廠復工。」

馬斯克 特斯拉

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