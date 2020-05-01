疫情衝擊 美國製造業景氣降至11年來低點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美國4月ISM製造業指數降至11年低點。路透
美國4月ISM製造業指數降至11年低點。路透

由於新冠肺炎疫情重創供應鏈，美國4月製造業景氣降至11年低點，支撐美國經濟將陷入更深衰退的分析師看法。

美國供給管理協會（ISM）1日公布，4月製造業指數降至41.5，低於3月的49.1，為2009年4月以來低點。路透訪調經濟學家原先預期，4月ISM製造業指數將降至36.9，結果降幅小於預期，主要是因為供應商出貨的指標從3月的65激增至76.0。指數低於50代表製造業景氣低迷，而製造業占美國經濟11%。

IHS Markit同日公布，4月美國製造業採購經理人指數（PMI）驟降至36.1，遠低於3月的48.5，降幅為歷來最大。IHS Markit指出，工廠關閉與客戶取消訂單的情況普遍，因為工廠的輸入成本、輸出費用都下滑。

新冠肺炎 疫情 製造業 COVID-19

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