疫情衝擊 美國製造業景氣降至11年來低點
由於新冠肺炎疫情重創供應鏈，美國4月製造業景氣降至11年低點，支撐美國經濟將陷入更深衰退的分析師看法。
美國供給管理協會（ISM）1日公布，4月製造業指數降至41.5，低於3月的49.1，為2009年4月以來低點。路透訪調經濟學家原先預期，4月ISM製造業指數將降至36.9，結果降幅小於預期，主要是因為供應商出貨的指標從3月的65激增至76.0。指數低於50代表製造業景氣低迷，而製造業占美國經濟11%。
IHS Markit同日公布，4月美國製造業採購經理人指數（PMI）驟降至36.1，遠低於3月的48.5，降幅為歷來最大。IHS Markit指出，工廠關閉與客戶取消訂單的情況普遍，因為工廠的輸入成本、輸出費用都下滑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言