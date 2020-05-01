道瓊早盤跌逾400點 蘋果亞馬遜帶頭挫低

美國股市今（1）日早盤下跌，兩大科技巨頭蘋果和亞馬遜昨日盤後的財報，各自都傳利空消息，導致兩家公司股價都走軟，也連累大盤。

道瓊工業指數早盤跌415點，標普500指數下跌1.8%，那斯達克綜合指數更跌逾2%。

蘋果昨日公布的上季獲利雖優於市場預期，但營收成長和去年同期相比卻僅持平。此外，該公司也因為新冠疫情的不確定性，未提供至6月底止的本季財報指引，早盤股價跌逾1%。

亞馬遜則在昨日財報上宣布，為了因應新冠疫情，計劃「花光」本季的所有獲利，導致股價早盤大跌超過5%。