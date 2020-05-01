WSJ：蘋果亞馬遜都將安度新冠危機 但蘋果的路較崎嶇

剛發表完上季財報的蘋果和亞馬遜，看來都將安然度過現在的新冠肺炎危機，只不過，蘋果的路似乎比較崎嶇難行。

華爾街日報（WSJ）報導，和微軟、臉書、Google母公司字母等其他科技大廠一樣，蘋果和亞馬遜都交出優於市場預期的第1季財報。

蘋果或許是昨（30）日發表財報企業中的最大驚喜，營收較去年同期增長1%至583億美元，遠超過分析師預期的下滑6%。亞馬遜的營收則躍增26%至755億美元，增幅也高於預期的23%。

蘋果比亞馬遜更早開始受疫情衝擊，疫情從1月在中國大陸爆發時，就已開始影響蘋果的生產和需求。因此，即使是只有一點點成長，也很值得注意。

只不過，Bernstein分析師薩柯納吉在財報發表前就已警告，蘋果的營收是基於對庫存管道的銷售，並不會永遠反映終端需求。另外值得注意的是，蘋果拒絕提供對本季財測，打破其多年來的慣例。

至於亞馬遜，則是預測又會有一段強勁的成長期，而第2季營收預測範圍的中間點，相當於年比成長23%。不過，亞馬遜也警告，該公司計劃把本季預期會產生的營業利益40億美元「全部」花完，做為新冠疫情相關支出。

亞馬遜股價今年至今已飆漲34%，但盤後財報公布後下跌5%。今年至今持平的蘋果股價，則在財報發表後下跌2%。

蘋果在目前環境下擁有許多優勢。不過，該公司逾80%的營收，仍然仰賴相對高價的裝置，這些裝置在今後失業率暴增的世界裡可能會不太好賣。而亞馬遜則是會受益於在家工作和購物的趨勢，至少可能還會再維持數個月好景。

一旦生活回歸正常，蘋果肯定會表現得很好，只是亞馬遜將更好。