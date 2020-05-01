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人心惶惶 美3月儲蓄率升抵13.1% 雷根時期以來新高

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
新冠肺炎疫情導致人心惶惶，推高美國民眾的儲蓄率。美聯社
新冠肺炎疫情導致人心惶惶，推高美國民眾的儲蓄率。美聯社

美國儲蓄率升抵故總統雷根就任當年以來新高，顯然在新冠肺炎疫情衝擊下，美國人對經濟現況相當緊張。

CNN報導，根據經濟分析局（BEA）4月30日的報告，美國民眾3月儲蓄總額達2.17兆美元，儲蓄率大幅上升至13.1%，高於2月的8%，並創下1981年11月以來高點。

為因應新冠肺炎疫情，聯準會（Fed）降息至近於零，並推出許多借款計畫，使銀行儲蓄、貨幣市場帳戶、公債等幾乎沒有收益，但消費者仍存下更多資金。

Fed主席鮑爾在本周決策會後記者會上被問及，儲戶在利率近於零時該怎麼做時，他承認對只仰賴儲蓄帳戶收益的人而言，低利率對他們不利，「但我們必須留意的是整體的經濟情況。低利率有助於支持就業、支持經濟活動。這是我們的職責。」

即便許多美國人薪資縮水，缺乏利息收入仍未阻礙民眾存更多錢。美國政府30日也說，3月個人所得減少2%，原因是政府為抗疫而實施的居家避疫措施。勞工薪資與獎金共計減少3,276億美元，是上月個人所得減少的主因。

美國上周首度申領失業金者達380萬人，自3月中旬以來，總人數已達3,000萬人。這是美國經濟自2008年大衰退以來工作流失最嚴重的一段時期。

然而，或許也因為消費者大幅減少支出，才得以存下更多錢。經濟分析局30日表示，美國3月個人消費支出下降7.5%，主要來自貨品與服務花費減少近9,350億美元，主因可能是企業普遍關門。美國人也減少非必要醫療照護、休閒娛樂及汽車支出。

美國儲蓄率在2012年12月短暫地升抵12%的高點，當時聯邦減稅即將到期、政府也將刪減支出。當政府達成預算協議後，儲蓄率又在2013年初銳減至5.8%。

從那時起，美國儲蓄率緩步上升。一位分析師推論，美國人是在為無可避免的經濟下滑預作準備。海軍聯邦信用合作社的企業經濟學家佛利克說，過去幾年儲蓄率已銳增，推測是民眾正準備迎接下一次衰退，「我不是在尋找一絲希望，但當儲蓄金額愈高，復甦也會愈強勁」。

新冠肺炎 疫情

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