疫情對美消費支出改變多大？ 旅遊支出崩落80%衝擊最深

新冠肺炎疫情造成美國民眾生活大亂，也大幅改變消費者購買行為，從美國威士卡公司（Visa）最新發布的數據即可一窺究竟。

威士卡公司4月30日表示，截至4月28日止，4月份美國境內支付流量滑落19%，簽帳金融卡支付下滑6%，信用卡支付降31%；電子商務支付流量成長18%，但出示卡片支付量降低45%。

威士卡財務長Vasant Prabhu在公司盈餘法說會上說：「基本上，所有成長都來自線上支出，在4月頭兩周暴增逾100%，採用路邊取貨和外送服務是助因。」

該公司指出，居家避疫令對美國境內支出類別的影響出現「重大差異」，生鮮雜貨店、沃爾瑪（Walmart）、Target等地的支出流量普遍成長兩成左右。

電信、水電、保險和商用耗材等方面的支出「相對有撐」，從3月底時的年減15%，但到4月回升到與去年同期「持平」。

上述兩大支出類別各占威士卡美國流量的五分之一左右，但該公司在疫情衝擊最大的支出類別曝險更大。

Prabhu說，威士卡美國支出流量有三分之一來自於零售、汽車、醫療照護和教育等領域，這一類支出下滑15%至50%不等。另有約四分之一的國內支出流量來自受創最大的領域，像是燃料、旅遊、餐飲和娛樂，在3月陡降至少50%，其中又以旅遊支出崩落約80%衝擊最深。

他指出，美國境內簽帳消費流量在4月最末兩周「竄升並轉正」，反映受第一波經濟影響救助金撥付的刺激。至於這是否意味著消費已在4月底開始復甦、趨於平穩，還是會在數周後逆轉，威士卡坦白說並不確定。

國際市場方面，Prabhu說，加拿大和歐洲等地也出現與美國類似的趨勢，而澳洲的支出流量「降幅變淺」。歐盟區內第1季跨境流量下滑2%，計算至4月28日止則大減43%，若剔除交易手續費則減幅達52%。

威士卡指出，3月份美國有3,100萬人用威士感應卡或電子錢包支付，使用者比去年11月明顯成長，顯示無接觸支付方式在民眾避免感染病毒之際更受歡迎。整體而言，感應式支付的使用率自3月來已激增150%。

威士卡並公布上季（年度第2季）財報，獲利和營收都超越市場預期。淨利成長4%至30.8億美元，不計一次性項目的每股盈餘1.39美元。營收58.5億美元，優於FactSet訪調分析師估計的57.2億美元。

前一天發布財報的同業萬事達卡公司（Mastercard）也表示，支出有隨疫情惡化而減緩的趨勢，且儘管旅遊相關支出仍低迷，電子商務占整體支出流量的比重擴增，顯示更多消費者在疫情期間轉向線上服務。