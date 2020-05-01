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亞洲首富安巴尼與公司共體時艱 疫情舒緩前不領薪水
美國CNN報導，新冠肺炎衝擊印度信實集團（Reliance Industries）旗下營運的煉油、工業和電信集團業績，該集團董事長，同時也是亞洲首富的安巴尼上月30日決定，在疫情舒緩前，他不會領薪水。
富比世指出，安巴尼身價為534億美元（約台幣1兆6020億元）。信實集團表示，自2008年金融危機後，安巴尼的薪資上限一直是200萬美元（約台幣6000萬元）。
信實集團聲明表示：「公司所有業務回復獲利潛力前，董事長安巴尼將不會領薪水。」彭博社報導，該集團也將對年薪超過2萬美元（約台幣60萬元）的員工減薪10%，但信實集團拒絕對此發表評論。
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