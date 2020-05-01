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全球智慧手機Q1出貨量萎縮逾11% 僅iPhone展現韌性

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
第1季全球智慧手機出貨量，估計萎縮11%到17%。 路透
第1季全球智慧手機出貨量，估計萎縮11%到17%。 路透

今年第1季全球智慧手機出貨受新冠病毒疫情衝擊，以創紀錄的速度萎縮，首季金球出貨量約2.75億支，依照市場研調公司IDC與Strategy Analytics的估計，年減率分別為11%與17%。

兩家市場調查公司都歸因新冠疫情帶來的供應鏈損傷，以及零售門市必須關門等封鎖措施重創需求。

IDC研究主管Nabila Popal說：「一開始只限於中國、主要是供應面的問題，到季末時演變成衝擊需求的全球經濟危機。」

業界主要供應商村田製作所在上月中旬時還說大部分的客戶訂單量維持不變，到今年年底前的計畫也沒動；不過公司在周四（4月30日）改變說法。村田製作所現在預期當前這個會計年度的需求會減少10%，會長村田恒夫說：「前景如今難以展望。」

IDC的分析發現，iPhone第1季的出貨量幾乎沒變，接近3,700萬支，顯示出蘋果的超高韌性。三星則是由7,200萬支下跌約20%到5,800萬支。華為另外還有美國的管制壓力，出貨量少了1,000萬支到接近4,900萬支。

全球市占方面，小米在第1季達到歷史新高，有10%。Strategy Analytics的Linda Sui說：「小米目前在印度市場有絕對優勢，使得智慧手機出貨量大增。」

另一家研究業者Canalys 1日公布首季中國大陸智慧手機市場分析報告，指蘋果與華為在全中國整體出貨量減少的環境中，雙雙攻下更高的市占率。Canalys估算第1季中國智慧手機出貨量減少18%到7,260萬支，華為市占由33.9%成長到41.4%，蘋果則是由7.3%增為8.5%。

展望消費者需求前景，IDC認為今年全年都將持續低迷。

疫情 印度

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