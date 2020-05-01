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蓋茲：新冠疫苗最快9個月能夠研發出來

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蓋茲推文表達對新冠病毒疫苗研發的樂觀期待。（網路圖片／擷自比爾‧蓋茲推特）
蓋茲推文表達對新冠病毒疫苗研發的樂觀期待。（網路圖片／擷自比爾‧蓋茲推特）

微軟創辦人比爾‧蓋茲現在專心慈善志業，他的基金會正致力對抗新冠病毒。他認為，唯有開發出有效的疫苗阻斷病毒擴散，人們才能回復正常生活。蓋茲周四（4月30日）部落格貼文指出，最快可以期待9個月內就能看到疫苗研發出來。

蓋茲寫道：「佛奇醫師（美國國家過敏與傳染病研究院院長）說過，冠狀病毒疫苗研發大約需要18個月，我同意。不過最快可以縮短到9個月，也有可能需要2年時間。」

蓋茲表示，即使18個月才研發成功，這也算是最快的速度了。他認為目前在研發的115支新冠病毒疫苗之中，有8到10支看起來頗有希望成功。「我對RNA和DNA這兩類新疫苗，特別感到振奮。」

他說，現在疫苗研發經費不成問題，各界都會全力金援。為加速確認疫苗有效且安全，必須加快第一階段的安全測試。70%有效的疫苗就能阻止病毒爆發；60%有效的，也算夠用，但仍可能會有區域性的擴散。

蓋茲主張現在就要開始蓋製造疫苗的工廠，不同類型的疫苗，製造設備不同。先把各類型對應所需的工廠建設好，屆時哪一類的疫苗被核可，就能很快開始生產。

疫苗 傳染病 醫師

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