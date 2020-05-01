南韓4月出口崩跌24.3% 創金融危機以來最大減幅

南韓貿易部1日公布，4月出口較去年同期衰減24.3%，創全球金融危機以來最深下滑幅度，反映新冠病毒疫情重創全球貿易。

南韓上月出口以汽車、汽車零件、半導體與石油產品出口下滑幅度最大。4月出口寫下的24.3%衰減幅度創下2009年5月來最劇烈，高於經濟學家預估的23%減幅，也讓南韓自2012年1月來首度寫下貿易逆差。

星展銀行經濟學家馬鐵英在報告出爐前表示，主要經濟體的失業率上升，加上企業陸續破產，可能不利未來數季的全球需求，南韓的汽車與電子類較容易受衝擊。星展預期南韓出口在第2季與第3季以雙位數的幅度下滑。