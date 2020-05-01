經濟解析／疫情傷到蘋果皮肉 反彈仍可期

蘋果周四（4月30日）公布的最新財報顯示主力產品iPhone上季銷售下滑7%，路透熱點透視專欄作者Robert Cyran認為，新冠疫情可能讓蘋果受到一些皮肉傷，但公司營運應仍將反彈。

蘋果沒有對本季財測提出指引，Cyran預期iPhone本季的銷售會比上季更糟；新冠疫情為個人與社會經濟帶來的打擊，使得目前iPhone的地位由「必須擁有」變成「可以等等」。

一個在中國大陸製造、運送到世界各地、消費者到零售門市購買的產品，在全球疫情嚴重接連流行的情況下，賣得不好一點也不令人意外。iPhone銷售下滑是蘋果上季營收只能年增微微1%的主因。失之東隅，收之桑榆。人們禁足在家買不了iPhone但增加訂用蘋果的服務。應用程式、遊戲和音樂等服務類門的營收上升，年增17%，且貢獻公司整體營收的比率由去年同期的20%，成長到23%。

4月推出的iPhone平價SE新機或許對iPhone銷售有所幫助，但只要門市據點繼續關閉，加上智慧手機市場本就飽和，手機的需求可能要幾個月甚或幾季，才能見反彈。

跟臉書、Google等其他科技競爭者相比，蘋果因應疫情的韌性相對不如他們，因為蘋果營收更依賴中國市場，更大程度經由實體店舖銷售。不過蘋果的長處在於消費者對手機的需求只是延遲，Cyran認為，蘋果稍後預計推出的5G iPhone新機還是會激發消費者的換機慾望。然而，在臉書上沒有排程託播的廣告，走了就是永遠消失。

正因為各有優勢劣勢，蘋果、臉書、Google這三支股票表現相似，今年到目前為止，都是微幅下跌。

Cyran說，蘋果過去5年為股東帶來三倍於標普500指數的報酬，以此實力，雖然現在被新冠病毒打得鼻青臉腫，相信將可起身再戰。