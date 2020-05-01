快訊

扯！1968警示列猴子山 台東人：軍事要塞哪來遊客

上月是1997年以來最冷4月 鄭明典：未來一季熱熱熱！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟解析／疫情傷到蘋果皮肉 反彈仍可期

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果公布財報，受新冠疫情影響，iPhone上季銷售少了7%。 路透
蘋果公布財報，受新冠疫情影響，iPhone上季銷售少了7%。 路透

蘋果周四（4月30日）公布的最新財報顯示主力產品iPhone上季銷售下滑7%，路透熱點透視專欄作者Robert Cyran認為，新冠疫情可能讓蘋果受到一些皮肉傷，但公司營運應仍將反彈。

蘋果沒有對本季財測提出指引，Cyran預期iPhone本季的銷售會比上季更糟；新冠疫情為個人與社會經濟帶來的打擊，使得目前iPhone的地位由「必須擁有」變成「可以等等」。

一個在中國大陸製造、運送到世界各地、消費者到零售門市購買的產品，在全球疫情嚴重接連流行的情況下，賣得不好一點也不令人意外。iPhone銷售下滑是蘋果上季營收只能年增微微1%的主因。失之東隅，收之桑榆。人們禁足在家買不了iPhone但增加訂用蘋果的服務。應用程式、遊戲和音樂等服務類門的營收上升，年增17%，且貢獻公司整體營收的比率由去年同期的20%，成長到23%。

4月推出的iPhone平價SE新機或許對iPhone銷售有所幫助，但只要門市據點繼續關閉，加上智慧手機市場本就飽和，手機的需求可能要幾個月甚或幾季，才能見反彈。

跟臉書、Google等其他科技競爭者相比，蘋果因應疫情的韌性相對不如他們，因為蘋果營收更依賴中國市場，更大程度經由實體店舖銷售。不過蘋果的長處在於消費者對手機的需求只是延遲，Cyran認為，蘋果稍後預計推出的5G iPhone新機還是會激發消費者的換機慾望。然而，在臉書上沒有排程託播的廣告，走了就是永遠消失。

正因為各有優勢劣勢，蘋果、臉書、Google這三支股票表現相似，今年到目前為止，都是微幅下跌。

Cyran說，蘋果過去5年為股東帶來三倍於標普500指數的報酬，以此實力，雖然現在被新冠病毒打得鼻青臉腫，相信將可起身再戰。

疫情 標普

延伸閱讀

蘋果法說會　五大重點一次看

蘋果上季iPhone營收下滑7% 庫克：低迷一個月後已回升

悠遊付捷運僅0.1%使用 議員：恐被打趴

可成5.09元 業外加持

相關新聞

經濟解析／疫情傷到蘋果皮肉 反彈仍可期

蘋果周四（4月30日）公布的最新財報顯示主力產品iPhone上季銷售下滑7%，路透熱點透視專欄作者Robert Cyra...

蓋茲：新冠疫苗最快9個月能夠研發出來

微軟創辦人比爾‧蓋茲現在專心慈善志業，他的基金會正致力對抗新冠病毒。他認為，唯有開發出有效的疫苗阻斷病毒擴散，人們才能回...

南韓4月出口崩跌24.3% 創金融危機以來最大減幅

南韓貿易部1日公布，4月出口較去年同期衰減24.3%，創全球金融危機以來最深下滑幅度，反映新冠病毒疫情重創全球貿易。

蘋果法說會 五大重點一次看

蘋果公司4月30日公布財報，執行長庫克也接受投資人提問，以下整理出本次財報與法說會的重點。

NHK：日本最快4日宣布延長緊急事態宣言期限

在新型冠狀病毒疫情影響下，日本首相安倍晉三昨天表示，生活將很難恢復到往日常態。日本放送協會（NHK）隨後在今天報導，日本...

美股道瓊挫跌288點 數據慘淡讓投資人獲利了結

美股周四（30日）收低，道瓊指數大跌288點，因經濟數據慘淡、企業財報好壞參半，讓投資人趕忙獲利了結，為美股20多年來最...

蘋果上季iPhone營收下滑7% 庫克：低迷一個月後已回升

蘋果公司30日公布財報，在全球新冠病毒肆虐期間，上季營收仍成長1%，主要受數位服務和可穿戴裝置銷售強勁所提振。執行長庫克...

美股收跌 標普500仍創33年來最大月線漲幅

受到經濟數據不佳及財報好壞參半影響，華爾街股市今天收跌，不過標準普爾500指數仍創下33年來最佳月線漲幅紀錄

疫情對美衝擊大 學者：就業、消費恐惡化

美國公布3月個人消費支出（PCE）、個人所得及PCE核心平減指數（通膨指標）全面下降，最新一周（4月25日止）首次申領失業給付人數也超過380萬人，高度顯現新冠肺炎疫情對就業及消費的衝擊。經濟學者預估4月的消費支出勢必更糟。

臉書上季營收躍增17% 優於預期

社群媒體臉書（Facebook）上季營收優於預期，廣告業務自3月驟降後回穩，加上活躍用戶人數在新冠肺炎疫情肆虐期間激增，多項利多消息激勵臉書股價4月30日早盤大漲逾5%。

殼牌股利縮水 二戰來首見

荷蘭皇家殼牌集團（Shell）宣布將減少發放股利，為二次世界大戰以來首見，因為新冠肺炎疫情造成石油需求降至空前低點，衝擊上季獲利，迫使這家石油巨擘採取行動。

油市現好轉信號 價格勁升

國際油價4月30日盤中強勁上揚逾10%，主因是油國組織與夥伴國（OPEC+）將從5月1日開始減產，挪威也加入減產行動，而且美、歐及中國大陸都出現需求初步的回升信號。但分析師認為，在需求疑慮未平之際，國際油價上檔有限。

熱門新聞

突有全裸正妹亂入！男主播在家開直播 糗變偷情鐵證

泰可愛！虎斑貓違反宵禁 被警察逮捕「抱警處理」

美股早盤跌逾200點 美國已逾3,000萬人因新冠疫情失業

記者在家視訊連線漏穿外褲 美媒意外發現他老爸是超人

臭到讓你不敢去！佛系防疫國家瑞典在公園倒雞糞防群聚

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。