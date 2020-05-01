蘋果法說會　五大重點一次看

蘋果公司4月30日公布財報，執行長庫克也接受投資人提問，以下整理出本次財報與法說會的重點。

●上季營收保住成長，主要靠穿戴裝置與服務事業。因疫情擾亂市況，本季不發布財測。

--上季營收年比成長1%至583億美元，高於市場預期

--iPhone銷售下滑7%，至289.6億美元；Mac、iPad營收分別下滑2%、10%。

--「服務事業」營收成長17%至133.5億美元，創歷來新高。「穿戴裝置和配件事業」營收成長23%至62.8億美元，創單季紀錄。

●銷售走軟後回升，大中華地區需求回穩

--執行長庫克表示，銷售在歷經3月下旬至4月初「非常低迷」時期後，4月下旬已經回升。

--庫克說，大中華地區在1月初銷售強勁，2月需求銳減，3、4月需求回升，但尚未回到疫情前水準。供應受限問題已在3月底大致解決。

●本季相關展望，看好iPhone SE

--庫克看好新產品iPhone SE將促使Android消費者換機，或受到想要較小尺寸規格的消費者青睞。

--穿戴產品事業本季將下滑，但服務事業將維持強勁， iPad與Mac銷售將改善。

--庫克說，面板、DRAM等零組件上季跌價、NAND記憶體價格上漲，預期多數原物料價格本季下滑。

●蘋果相信事業穩健，將繼續投資於未來產品、收購企業並推出新服務

--現有庫藏股計畫提高500億美元，每季股利分發從每股77美分提高至82美分。

--現金與約當現金為1,928億美元，較前季下滑7.4%。

●將為Apple Card用戶推出蘋果新產品分期付款購買計畫，藉此讓消費者有能力更頻繁購買新產品