美股道瓊挫跌288點 數據慘淡讓投資人獲利了結

美股周四（30日）收低，道瓊指數大跌288點，因經濟數據慘淡、企業財報好壞參半，讓投資人趕忙獲利了結，為美股20多年來最佳單月表現畫下不太圓滿的句點。

道瓊指數收盤下288.14點，跌幅1.17%，至24,345.72點；標普500指數跌27.08點，跌幅0.92%，至2,912.43點；那斯達克指數小跌25.16點，跌幅0.28%，至8,889.55點。

儘管避險拋售情緒拖累美國三大股指數30日收低，但標普500指數和道瓊指數4月漲幅分別達13%與11%，創1987年1月以來最大單月漲幅，那斯達克指數漲逾15%，為2000年6月以來最佳月度表現。

美股回落，因美國公布上周首次申請失業救濟金人數比預期高，過去五周申請失業金人數突破3,000萬人，消費者支出也大幅下降，凸顯疫情對經濟的衝擊。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示：「我們看到巨大的漲勢，經濟數據卻是自大蕭條以來最糟糕的，業務和業績可能不會像美股V型反彈所暗示的那樣迅速恢復。」

Commonwealth Financial Network投資管理主管Brian Price表示，「大型企業企業的強勁業績令人感到鼓舞，但挑戰依然存在。預期在短期內，市場還會出現一番拉鋸。」

在標普500指數的11項類股中，除了非必需消費品股和通訊服務類股，其餘類股都收低，原物料類股和金融股跌幅最大。

個股方面，微軟、臉書、特斯拉因財報穩健，幫助那斯達克指數限縮跌勢。臉書收盤大漲5.2%，反映上季營收優於預期。

食品大廠卡夫亨氏下挫，原因是該公司表示2020年業績預測存在不確定性。石油公司皇家殼牌走弱，原因是稍早宣布二戰以來首次調降股息。

美國航空宣布，自2013年擺脫破產困擾以來首次出現單季虧損，股價收盤重挫4.9%。